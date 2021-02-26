https://ria.ru/20210226/zhivotnye-1599104928.html

В Госдуме предложили запретить продажу животных в зоомагазинах

В Госдуме предложили запретить продажу животных в зоомагазинах

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что в зоомагазинах и на птичьих рынках необходимо запретить продажу... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:48

2021-02-26T14:48

2021-02-26T14:48

россия

госдума рф

владимир бурматов

общество

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что в зоомагазинах и на птичьих рынках необходимо запретить продажу животных, так как условия содержания животных там можно приравнять к жестокому обращению."Если говорить о запрете продажи животных через зоомагазины, я считаю, надо запрещать. Птичьи рынки надо запрещать. Вот эти безобразные условия, в которых они находятся в зоомагазинах, это надо запрещать", - отметил Бурматов в прямом эфире в Instagram в пятницу. Он добавил, что условия содержания животных в зоомагазинах можно "приравнять к жестокому обращению".Бурматов пояснил, что животные могут находиться там месяцами без нормальной вентиляции. "Про птичьи рынки я вообще молчу - это форменное безобразие", - заключил он.

https://ria.ru/20210219/khorek-1598207819.html

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россия, госдума рф, владимир бурматов, общество