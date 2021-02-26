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В Госдуме предложили запретить продажу животных в зоомагазинах
В Госдуме предложили запретить продажу животных в зоомагазинах
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что в зоомагазинах и на птичьих рынках необходимо запретить продажу... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:48
2021-02-26T14:48
россия
госдума рф
владимир бурматов
общество
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что в зоомагазинах и на птичьих рынках необходимо запретить продажу животных, так как условия содержания животных там можно приравнять к жестокому обращению."Если говорить о запрете продажи животных через зоомагазины, я считаю, надо запрещать. Птичьи рынки надо запрещать. Вот эти безобразные условия, в которых они находятся в зоомагазинах, это надо запрещать", - отметил Бурматов в прямом эфире в Instagram в пятницу. Он добавил, что условия содержания животных в зоомагазинах можно "приравнять к жестокому обращению".Бурматов пояснил, что животные могут находиться там месяцами без нормальной вентиляции. "Про птичьи рынки я вообще молчу - это форменное безобразие", - заключил он.
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россия, госдума рф, владимир бурматов, общество

В Госдуме предложили запретить продажу животных в зоомагазинах

14:48 26.02.2021
 
© Depositphotos / Olenka-2008Клетки в зоомагазине
Клетки в зоомагазине - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Depositphotos / Olenka-2008
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что в зоомагазинах и на птичьих рынках необходимо запретить продажу животных, так как условия содержания животных там можно приравнять к жестокому обращению.
"Если говорить о запрете продажи животных через зоомагазины, я считаю, надо запрещать. Птичьи рынки надо запрещать. Вот эти безобразные условия, в которых они находятся в зоомагазинах, это надо запрещать", - отметил Бурматов в прямом эфире в Instagram в пятницу. Он добавил, что условия содержания животных в зоомагазинах можно "приравнять к жестокому обращению".
Бурматов пояснил, что животные могут находиться там месяцами без нормальной вентиляции. "Про птичьи рынки я вообще молчу - это форменное безобразие", - заключил он.
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