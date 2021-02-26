https://ria.ru/20210226/zalog-1599019019.html

Партия Мелии ответила на заявление грузинской прокуратуры о залоге

Партия Мелии ответила на заявление грузинской прокуратуры о залоге

Председатель оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Ника Мелия не принимает предложение прокуратуры и платить... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T00:04

2021-02-26T00:04

2021-02-26T00:04

хатия деканоидзе

единое национальное движение

мвд грузии

сергей гаврилов

михаил саакашвили

тбилиси

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Председатель оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Ника Мелия не принимает предложение прокуратуры и платить залог в замен на ходатайство об освобождении не планирует, заявила член партии Хатия Деканоидзе.Прокуратура Грузии в четверг сообщила, что готова обратиться в суд с ходатайством об освобождении оппозиционера, арест которого вызвал акции протеста, если тот заплатит избранный ему залог в размере 70 тысяч лари (более 21 тысячи долларов).В четверг Тбилисский апелляционный суд отказался принимать в производство жалобу адвокатов Мелии на решение горсуда об аресте политика.Оппозиционер обвиняется в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял, за что ему избрали новый залог.Мелия отказался выплачивать залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут Мелию полиции.Георгий Гахария 18 февраля подал в отставку с поста премьера Грузии из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера.На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник. Сразу после этого, процедура задержания политика возобновилась, спецназ ворвался в здание партии и, применив перцовый газ, задержал оппозиционера. За этим последовали акции протеста оппозиции и их сторонников.

https://ria.ru/20210225/gruziya-1598806230.html

https://ria.ru/20210219/gruziya-1598069534.html

https://ria.ru/20210224/protesty-1598728368.html

тбилиси

грузия

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Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, прилегающий к зданию парламента Грузии, куда они пришли от государственной канцелярии. Несмотря на сильный ветер, митингующие не собираются расходиться. 2021-02-26T00:04 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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хатия деканоидзе, единое национальное движение, мвд грузии, сергей гаврилов, михаил саакашвили, тбилиси, грузия, в мире