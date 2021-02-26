Партия Мелии ответила на заявление грузинской прокуратуры о залоге
ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Председатель оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Ника Мелия не принимает предложение прокуратуры и платить залог в замен на ходатайство об освобождении не планирует, заявила член партии Хатия Деканоидзе.
Прокуратура Грузии в четверг сообщила, что готова обратиться в суд с ходатайством об освобождении оппозиционера, арест которого вызвал акции протеста, если тот заплатит избранный ему залог в размере 70 тысяч лари (более 21 тысячи долларов).
"Мы выслушали абсурдное и испуганное политическое заявление прокуратуры. Еще раз подтвердилось, что в Грузии прокуратура как институт не существует и служит лишь политическому правосудию... Решение Ники Мелия остается прежним. Заявление прокуратуры ничего не меняет", - заявила Деканоидзе на брифинге.
В четверг Тбилисский апелляционный суд отказался принимать в производство жалобу адвокатов Мелии на решение горсуда об аресте политика.
Оппозиционер обвиняется в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял, за что ему избрали новый залог.
19 февраля, 08:00"Пора праздновать". Почему в Грузии сорвался очередной переворот
Мелия отказался выплачивать залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут Мелию полиции.
Георгий Гахария 18 февраля подал в отставку с поста премьера Грузии из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера.
24 февраля, 10:48Эксперт назвал возможные сценарии ситуации с протестами в Грузии
На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник. Сразу после этого, процедура задержания политика возобновилась, спецназ ворвался в здание партии и, применив перцовый газ, задержал оппозиционера. За этим последовали акции протеста оппозиции и их сторонников.