Украина ввела санкции против экс-главы МВД Захарченко
20:08 26.02.2021 (обновлено: 21:30 26.02.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича
КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу решил ввести санкции в отношении 10 лиц из бывшего высшего офицерского состава Украины, в список попали экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко, сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.
Санкции вводятся указом президента.
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"Сегодня мы рассматривали вопрос (применения санкций – ред.) по отношению тех должностных лиц, которые входили в высший офицерский состав и которые предали наше государство, и было принято решение относительно 10 лиц", - сказал Данилов. Трансляцию вел телеканал "Украина 24".
Среди прочих в санкционный список попали экс-глава министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко и экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
"Все эти 10 лиц лишены государственных наград Украины, они лишены всех званий, у них ни одного звания украинского на сегодняшний день нет. К ним применен максимальный пул санкций, который позволяет наше законодательство – это 13 пунктов",- отметил Данилов.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на площади Независимости в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали экс-президент Виктор Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава Службы безопасности Александр Якименко. Позже Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении Януковича и ряда чиновников из бывшего окружения экс-президента по делу о событиях на площади Независимости в 2014 году. Якименко и Захарченко находятся за пределами Украины.