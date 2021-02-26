https://ria.ru/20210226/zakharchenko-1599171649.html

Украина ввела санкции против экс-главы МВД Захарченко

Украина ввела санкции против экс-главы МВД Захарченко

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу решил ввести санкции в отношении 10 лиц из бывшего высшего офицерского состава Украины, в список... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T20:08

2021-02-26T20:08

2021-02-26T21:30

алексей данилов

александр якименко

служба безопасности украины

юрий луценко

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киев

в мире

виталий захарченко

украина

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КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу решил ввести санкции в отношении 10 лиц из бывшего высшего офицерского состава Украины, в список попали экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко, сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.Санкции вводятся указом президента.Среди прочих в санкционный список попали экс-глава министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко и экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на площади Независимости в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали экс-президент Виктор Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава Службы безопасности Александр Якименко. Позже Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении Януковича и ряда чиновников из бывшего окружения экс-президента по делу о событиях на площади Независимости в 2014 году. Якименко и Захарченко находятся за пределами Украины.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

киев

украина

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алексей данилов, александр якименко, служба безопасности украины, юрий луценко, мвд украины, киев, в мире, виталий захарченко, украина