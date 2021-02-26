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Нижегородский губернатор назвал причину взрыва в жилом доме
Нижегородский губернатор назвал причину взрыва в жилом доме
Причина взрыва в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде - не газовое оборудование в кафе, а утечка газа из газораспределительной системы, заявил... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T21:52
2021-02-26T22:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
глеб никитин
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Причина взрыва в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде - не газовое оборудование в кафе, а утечка газа из газораспределительной системы, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Глава региона побывал на месте происшествия, чтобы лично оценить его масштабы и провести заседание оперативного штаба по ЧС.Он отметил, что сейчас завершается экспертиза ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" на предмет наличия возможных источников утечки газа, чтобы можно было подключить электричество во всем доме.В свою очередь, начальник ГУМЧС по области Валерий Синьков заявил, что его сотрудники принимают все меры для того, чтобы "исключить возможность нахождения каких-нибудь газовоздушных смесей в подвальных помещениях".Ранее владелец обрушившегося в Нижнем Новгороде суши-бара "Самурай" Александр Ильин заявил, что взрыв произошел из-за утечки газа из трубы под домом, и его кафе "тут ни при чем".Сообщение о взрыве "газовоздушной смеси" на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило в пятницу в 9.13. Три человека госпитализированы. Всего из здания эвакуировано 68 человек. На территории Канавинского района введен режим ЧС. Причина произошедшего устанавливается: изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объявил, что "дом не газифированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
https://ria.ru/20210226/moment-1599071975.html
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Взрыв в Нижнем Новгороде: спасатели достают женщину из-под завалов
Взрыв в Нижнем Новгороде. Женщину достают из-под завалов.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), глеб никитин, нижний новгород, происшествия

Нижегородский губернатор назвал причину взрыва в жилом доме

21:52 26.02.2021 (обновлено: 22:22 26.02.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииРазбор завалов на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде
Разбор завалов на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : МЧС России
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Причина взрыва в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде - не газовое оборудование в кафе, а утечка газа из газораспределительной системы, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глава региона побывал на месте происшествия, чтобы лично оценить его масштабы и провести заседание оперативного штаба по ЧС.

"Что касается причин происшествия, то можно говорить о том, что причиной стало не газовое оборудование в кафе. Приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод, его будут перепроверять", - сказал Никитин.

Он отметил, что сейчас завершается экспертиза ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" на предмет наличия возможных источников утечки газа, чтобы можно было подключить электричество во всем доме.
Момент взрыва в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 12:42
Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео
В свою очередь, начальник ГУМЧС по области Валерий Синьков заявил, что его сотрудники принимают все меры для того, чтобы "исключить возможность нахождения каких-нибудь газовоздушных смесей в подвальных помещениях".
Ранее владелец обрушившегося в Нижнем Новгороде суши-бара "Самурай" Александр Ильин заявил, что взрыв произошел из-за утечки газа из трубы под домом, и его кафе "тут ни при чем".
Сообщение о взрыве "газовоздушной смеси" на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило в пятницу в 9.13. Три человека госпитализированы. Всего из здания эвакуировано 68 человек. На территории Канавинского района введен режим ЧС. Причина произошедшего устанавливается: изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объявил, что "дом не газифированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".
Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Место взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Глеб НикитинНижний НовгородПроисшествия
 
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