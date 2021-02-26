https://ria.ru/20210226/vzryv-1599182663.html

Нижегородский губернатор назвал причину взрыва в жилом доме

Нижегородский губернатор назвал причину взрыва в жилом доме

Причина взрыва в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде - не газовое оборудование в кафе, а утечка газа из газораспределительной системы, заявил... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T21:52

2021-02-26T21:52

2021-02-26T22:22

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

глеб никитин

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Причина взрыва в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде - не газовое оборудование в кафе, а утечка газа из газораспределительной системы, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Глава региона побывал на месте происшествия, чтобы лично оценить его масштабы и провести заседание оперативного штаба по ЧС.Он отметил, что сейчас завершается экспертиза ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" на предмет наличия возможных источников утечки газа, чтобы можно было подключить электричество во всем доме.В свою очередь, начальник ГУМЧС по области Валерий Синьков заявил, что его сотрудники принимают все меры для того, чтобы "исключить возможность нахождения каких-нибудь газовоздушных смесей в подвальных помещениях".Ранее владелец обрушившегося в Нижнем Новгороде суши-бара "Самурай" Александр Ильин заявил, что взрыв произошел из-за утечки газа из трубы под домом, и его кафе "тут ни при чем".Сообщение о взрыве "газовоздушной смеси" на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило в пятницу в 9.13. Три человека госпитализированы. Всего из здания эвакуировано 68 человек. На территории Канавинского района введен режим ЧС. Причина произошедшего устанавливается: изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объявил, что "дом не газифированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

https://ria.ru/20210226/moment-1599071975.html

https://ria.ru/20210226/gaz-1599064743.html

нижний новгород

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Взрыв в Нижнем Новгороде: спасатели достают женщину из-под завалов Взрыв в Нижнем Новгороде. Женщину достают из-под завалов. 2021-02-26T21:52 true PT0M42S

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), глеб никитин, нижний новгород, происшествия