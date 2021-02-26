Большинству жителей разрешили вернуться в дом после ЧП в Нижнем Новгороде
© Фото : МЧС РоссииРазбор завалов на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде
© Фото : МЧС России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Жителям пяти из шести подъездов дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв в кафе, разрешили вернуться в свои квартиры, сообщает пресс-служба администрации города.
"Жители пяти из шести подъездов пострадавшего дома на Мещерском бульваре могут вернуться в свои квартиры. Домой они будут возвращаться группами по несколько человек в присутствии сотрудников правоохранительных органов и МЧС", - сообщил первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин на встрече с жителями, состоявшейся по итогам заседания комиссии по ЧС.
Вчера, 12:42Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео
Он подчеркнул, что, по предварительным выводам экспертов, несущие конструкции дома не пострадали.
"Поэтому жители подъездов 1 и 3 корпусов, а также 2-го подъезда 2 корпуса могут возвращаться домой. Жителям первого подъезда 2 корпуса дома номер 3 на Мещерском бульваре, если им негде переночевать, сегодня с 18.00 могут на ближайшие сутки разместиться в гостинице Marins Park Hotel, где им будет предоставлено трехразовое питание", - заявил Сивохин.
По словам первого заместителя главы города, в доме есть вода и отопление, а электричество не подключат до следующего заседания штаба. "Всех тех, кто сочтет свое проживание в доме невозможным, мы также будем размещать в гостинице", - подчеркнул Сивохин.
На месте происшествия по-прежнему работают сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также сотрудники службы газа. Сегодня к вечеру весь тепловой контур дома планируется закрыть.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву оказать необходимую помощь пострадавшим дома на Мещерском бульваре. "Мы окажем помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально. Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры", - сказал Шалабаев.
Сообщение о взрыве "газовоздушной смеси" на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило в пятницу в 9.13. Три человека госпитализированы. Всего из здания эвакуировано 68 человек. На территории Канавинского района введен режим ЧС. Причина произошедшего устанавливается: изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объявил, что "дом не газифированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, пока нет оснований".