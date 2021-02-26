https://ria.ru/20210226/vzryv-1599153311.html

Большинству жителей разрешили вернуться в дом после ЧП в Нижнем Новгороде

Большинству жителей разрешили вернуться в дом после ЧП в Нижнем Новгороде

Жителям пяти из шести подъездов дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв в кафе, разрешили вернуться в свои квартиры, сообщает... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T18:31

2021-02-26T18:31

2021-02-26T18:31

юрий шалабаев

россия

глеб никитин

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599043019_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d3ba464f8af84e7e89f3766f8a4c82f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Жителям пяти из шести подъездов дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв в кафе, разрешили вернуться в свои квартиры, сообщает пресс-служба администрации города.Он подчеркнул, что, по предварительным выводам экспертов, несущие конструкции дома не пострадали.По словам первого заместителя главы города, в доме есть вода и отопление, а электричество не подключат до следующего заседания штаба. "Всех тех, кто сочтет свое проживание в доме невозможным, мы также будем размещать в гостинице", - подчеркнул Сивохин.На месте происшествия по-прежнему работают сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также сотрудники службы газа. Сегодня к вечеру весь тепловой контур дома планируется закрыть.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву оказать необходимую помощь пострадавшим дома на Мещерском бульваре. "Мы окажем помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально. Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры", - сказал Шалабаев.Сообщение о взрыве "газовоздушной смеси" на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило в пятницу в 9.13. Три человека госпитализированы. Всего из здания эвакуировано 68 человек. На территории Канавинского района введен режим ЧС. Причина произошедшего устанавливается: изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объявил, что "дом не газифированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, пока нет оснований".

https://ria.ru/20210226/moment-1599071975.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрыв в Нижнем Новгороде: спасатели достают женщину из-под завалов Взрыв в Нижнем Новгороде. Женщину достают из-под завалов. 2021-02-26T18:31 true PT0M42S

Последствия взрыва газа в Нижнем Новгороде. Кадры МЧС Эксперты обследуют несущие конструкции 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, сообщил журналистам первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин. 2021-02-26T18:31 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий шалабаев, россия, глеб никитин, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия