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В Нижнем Новгороде эвакуируют жителей дома из-за взрыва

В Нижнем Новгороде эвакуируют жителей дома из-за взрыва

Жителей дома №3 корпус 2 на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, эвакуируют, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:00

2021-02-26T10:00

2021-02-26T11:11

россия

жилье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Жителей дома №3 корпус 2 на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, эвакуируют, сообщила РИА Новости жительница дома."Нас эвакуируют... Собираю вещи", - сказала жительница дома.По ее словам, в квартирах над суши-баром повыбивало стекла. Вся территория вокруг оцеплена.МЧС подтверждает эвакуацию в пункт временного размещения жильцов из 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, где на цокольном этаже произошел хлопок газа.Как уточнило ведомство, площадь возгорания составила 30 квадратных метров, произошло частичное обрушение.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил заместителю губернатора Дмитрию Краснову выехать на место происшествия и провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.Ранее пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что заявление о взрыве бытового газа на цокольном этаже в девятиэтажном доме на бульваре Мещерском Канавинского района города поступило в пятницу в 9.13. На место происшествия направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области.

россия

нижегородская область

нижний новгород

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работа спасательных бригад на месте взрыва в Нижнем Новгороде ⚡️ Бытовой газ взорвался на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде. 2021-02-26T10:00 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, нижний новгород, происшествия