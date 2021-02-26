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В Нижнем Новгороде эвакуируют жителей дома из-за взрыва
В Нижнем Новгороде эвакуируют жителей дома из-за взрыва
Жителей дома №3 корпус 2 на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, эвакуируют, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:00
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россия
жилье
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Жителей дома №3 корпус 2 на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, эвакуируют, сообщила РИА Новости жительница дома."Нас эвакуируют... Собираю вещи", - сказала жительница дома.По ее словам, в квартирах над суши-баром повыбивало стекла. Вся территория вокруг оцеплена.МЧС подтверждает эвакуацию в пункт временного размещения жильцов из 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, где на цокольном этаже произошел хлопок газа.Как уточнило ведомство, площадь возгорания составила 30 квадратных метров, произошло частичное обрушение.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил заместителю губернатора Дмитрию Краснову выехать на место происшествия и провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.Ранее пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что заявление о взрыве бытового газа на цокольном этаже в девятиэтажном доме на бульваре Мещерском Канавинского района города поступило в пятницу в 9.13. На место происшествия направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области.
россия
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа спасательных бригад на месте взрыва в Нижнем Новгороде
⚡️ Бытовой газ взорвался на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде.
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россия, жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, нижний новгород, происшествия

В Нижнем Новгороде эвакуируют жителей дома из-за взрыва

10:00 26.02.2021 (обновлено: 11:11 26.02.2021)
 
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Жителей дома №3 корпус 2 на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, эвакуируют, сообщила РИА Новости жительница дома.
"Нас эвакуируют... Собираю вещи", - сказала жительница дома.
По ее словам, в квартирах над суши-баром повыбивало стекла. Вся территория вокруг оцеплена.
МЧС подтверждает эвакуацию в пункт временного размещения жильцов из 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, где на цокольном этаже произошел хлопок газа.
"Сейчас проводится эвакуация жильцов 12-этажного дома в пункт временного размещения, развернутый на базе школы №41", - говорится в сообщении.
Как уточнило ведомство, площадь возгорания составила 30 квадратных метров, произошло частичное обрушение.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил заместителю губернатора Дмитрию Краснову выехать на место происшествия и провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Ранее пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что заявление о взрыве бытового газа на цокольном этаже в девятиэтажном доме на бульваре Мещерском Канавинского района города поступило в пятницу в 9.13. На место происшествия направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области.
© Фото : МЧС РоссииРазбор завалов на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде
Разбор завалов на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : МЧС России
Разбор завалов на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде
 
РоссияЖильеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьНижний НовгородПроисшествия
 
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