https://ria.ru/20210226/vzryv-1599039423.html

В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

В Нижнем Новгороде на цокольном этаже девятиэтажного дома взорвался газ, сообщили в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T09:43

2021-02-26T09:43

2021-02-26T13:12

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599070276_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4d576511be0067ae012f1d0f810da866.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. В Нижнем Новгороде на цокольном этаже девятиэтажного дома взорвался газ, сообщили в региональном управлении МЧС.Это произошло на Мещерском бульваре Канавинского района. На месте работают спасатели. По предварительным данным, пострадала девушка, ей оказывают помощь.Местная жительница рассказала агентству, что взрыв случился в суши-баре "Самурай", разрушена часть стены."Примерно в 09:11. Дом задрожал, посыпалась штукатурка с потолка. На кухне все попадало. В коридоре в тамбуре пыль стоит столбом. Очень было страшно", — сказала она.Жильцов эвакуировали. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия взрыва газа в Нижнем Новгороде. Кадры МЧС Эксперты обследуют несущие конструкции 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, сообщил журналистам первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин. 2021-02-26T09:43 true PT0M30S

Работа спасательных бригад на месте взрыва в Нижнем Новгороде ⚡️ Бытовой газ взорвался на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде. 2021-02-26T09:43 true PT1M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия