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В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
В Нижнем Новгороде на цокольном этаже девятиэтажного дома взорвался газ, сообщили в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:43
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нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. В Нижнем Новгороде на цокольном этаже девятиэтажного дома взорвался газ, сообщили в региональном управлении МЧС.Это произошло на Мещерском бульваре Канавинского района. На месте работают спасатели. По предварительным данным, пострадала девушка, ей оказывают помощь.Местная жительница рассказала агентству, что взрыв случился в суши-баре "Самурай", разрушена часть стены."Примерно в 09:11. Дом задрожал, посыпалась штукатурка с потолка. На кухне все попадало. В коридоре в тамбуре пыль стоит столбом. Очень было страшно", — сказала она.Жильцов эвакуировали. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Последствия взрыва газа в Нижнем Новгороде. Кадры МЧС
Эксперты обследуют несущие конструкции 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, сообщил журналистам первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин.
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Работа спасательных бригад на месте взрыва в Нижнем Новгороде
⚡️ Бытовой газ взорвался на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде.
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видео, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. В Нижнем Новгороде на цокольном этаже девятиэтажного дома взорвался газ, сообщили в региональном управлении МЧС.
2021-02-26T09:43
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В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

09:43 26.02.2021 (обновлено: 13:12 26.02.2021)
 
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. В Нижнем Новгороде на цокольном этаже девятиэтажного дома взорвался газ, сообщили в региональном управлении МЧС.
Это произошло на Мещерском бульваре Канавинского района. На месте работают спасатели. По предварительным данным, пострадала девушка, ей оказывают помощь.
Местная жительница рассказала агентству, что взрыв случился в суши-баре "Самурай", разрушена часть стены.
"Примерно в 09:11. Дом задрожал, посыпалась штукатурка с потолка. На кухне все попадало. В коридоре в тамбуре пыль стоит столбом. Очень было страшно", — сказала она.
Жильцов эвакуировали. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
 
Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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