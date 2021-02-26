https://ria.ru/20210226/vybory-1599159011.html

Памфилова поддержала идею отменить "день тишины"

Памфилова поддержала идею отменить "день тишины"

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что поддерживает отмену "дня тишины" в условиях многодневного голосования, но решение остаётся за... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T18:54

2021-02-26T18:54

2021-02-26T18:54

россия

элла памфилова

цик рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что поддерживает отмену "дня тишины" в условиях многодневного голосования, но решение остаётся за законодателями."Я эту точку зрения разделяю, и попробую ещё раз донести ее до людей, которые принимают решение, это ведь не мы принимаем, а законодатель, но обещать вам ничего не могу", - сказала Памфилова на встрече с политологами в ответ на прозвучавшее предложение отменить "день тишины" перед выборами.Она сообщила, что просила аппарат ЦИК расписать плюсы и минусы "дня тишины", особенно в условиях трехдневного голосования.Муниципальный фильтр - процедура сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на пост главы региона. Устанавливается законом в каждом субъекте в размере от 5% до 10% от общего количества муниципальных образований в регионе.Дискуссия о необходимости отмены или снижения муниципального фильтра на губернаторских выборах в РФ идет уже не первый год. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости обдумать возможности совершенствования муниципального фильтра. Он отмечал, что опыт выборов в ряде регионов показывает, что фильтры не являются строгим ограничением волеизъявления граждан. О необходимости корректировать муниципальный фильтр говорила и глава ЦИК, по словам которой, это ограничение мешает развитию конкуренции на выборах.

https://ria.ru/20210226/vybory-1599149668.html

https://ria.ru/20210224/golosovanie-1598803693.html

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россия, элла памфилова, цик рф, владимир путин, политика