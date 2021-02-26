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Памфилова поддержала идею отменить "день тишины"
Памфилова поддержала идею отменить "день тишины"
Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что поддерживает отмену "дня тишины" в условиях многодневного голосования, но решение остаётся за... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T18:54
2021-02-26T18:54
россия
элла памфилова
цик рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что поддерживает отмену "дня тишины" в условиях многодневного голосования, но решение остаётся за законодателями."Я эту точку зрения разделяю, и попробую ещё раз донести ее до людей, которые принимают решение, это ведь не мы принимаем, а законодатель, но обещать вам ничего не могу", - сказала Памфилова на встрече с политологами в ответ на прозвучавшее предложение отменить "день тишины" перед выборами.Она сообщила, что просила аппарат ЦИК расписать плюсы и минусы "дня тишины", особенно в условиях трехдневного голосования.Муниципальный фильтр - процедура сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на пост главы региона. Устанавливается законом в каждом субъекте в размере от 5% до 10% от общего количества муниципальных образований в регионе.Дискуссия о необходимости отмены или снижения муниципального фильтра на губернаторских выборах в РФ идет уже не первый год. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости обдумать возможности совершенствования муниципального фильтра. Он отмечал, что опыт выборов в ряде регионов показывает, что фильтры не являются строгим ограничением волеизъявления граждан. О необходимости корректировать муниципальный фильтр говорила и глава ЦИК, по словам которой, это ограничение мешает развитию конкуренции на выборах.
https://ria.ru/20210226/vybory-1599149668.html
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россия, элла памфилова, цик рф, владимир путин, политика

Памфилова поддержала идею отменить "день тишины"

18:54 26.02.2021
 
© Фото : ЦИКГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : ЦИК
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что поддерживает отмену "дня тишины" в условиях многодневного голосования, но решение остаётся за законодателями.
"Я эту точку зрения разделяю, и попробую ещё раз донести ее до людей, которые принимают решение, это ведь не мы принимаем, а законодатель, но обещать вам ничего не могу", - сказала Памфилова на встрече с политологами в ответ на прозвучавшее предложение отменить "день тишины" перед выборами.
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Памфилова прокомментировала идею переноса выборов в Госдуму
Она сообщила, что просила аппарат ЦИК расписать плюсы и минусы "дня тишины", особенно в условиях трехдневного голосования.
"Не все удается, сколько я билась за этот муниципальный фильтр. Тяжело очень идёт. Вот сейчас отправили опять письмо с рекомендациями в регионы, посмотрим. Кто-то пошел навстречу, кто-то нет. Не все получается, к сожалению, из того, что хотелось бы, но это не значит, что не надо ничего делать. Попытаюсь ещё раз, тем более, мне это легко делать, я сама эту точку зрения разделяю", - добавила председатель ЦИК.
Муниципальный фильтр - процедура сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на пост главы региона. Устанавливается законом в каждом субъекте в размере от 5% до 10% от общего количества муниципальных образований в регионе.
Дискуссия о необходимости отмены или снижения муниципального фильтра на губернаторских выборах в РФ идет уже не первый год. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости обдумать возможности совершенствования муниципального фильтра. Он отмечал, что опыт выборов в ряде регионов показывает, что фильтры не являются строгим ограничением волеизъявления граждан. О необходимости корректировать муниципальный фильтр говорила и глава ЦИК, по словам которой, это ограничение мешает развитию конкуренции на выборах.
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