https://ria.ru/20210226/vybory-1599149668.html

Памфилова прокомментировала идею переноса выборов в Госдуму

Памфилова прокомментировала идею переноса выборов в Госдуму

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала прекратить все спекуляции о возможном переносе выборов в Госдуму на более ранний срок. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T18:08

2021-02-26T18:08

2021-02-26T20:08

элла памфилова

цик рф

госдума рф

политика

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала прекратить все спекуляции о возможном переносе выборов в Госдуму на более ранний срок.Памфилова добавила, что ЦИК после опубликования президентского указа должен будет в течение десяти дней решить, как будет проходить процесс голосования.Председатель комиссии также подчеркнула, что процесс скоро будет запущен, поэтому технически перенести выборы на более ранний срок уже невозможно, "нецелесообразно, да и смысла нет".Единый день голосования в 2021 году запланирован на 19 сентября, в этом году должны пройти выборы в Госдуму.

https://ria.ru/20210225/golosovanie-1598961644.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, госдума рф, политика