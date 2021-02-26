Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/vybory-1599149668.html
Памфилова прокомментировала идею переноса выборов в Госдуму
Памфилова прокомментировала идею переноса выборов в Госдуму
Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала прекратить все спекуляции о возможном переносе выборов в Госдуму на более ранний срок. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T18:08
2021-02-26T20:08
элла памфилова
цик рф
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594655641_0:10:861:494_1920x0_80_0_0_6e462b6a693ae16b275c0a3f201b873a.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала прекратить все спекуляции о возможном переносе выборов в Госдуму на более ранний срок.Памфилова добавила, что ЦИК после опубликования президентского указа должен будет в течение десяти дней решить, как будет проходить процесс голосования.Председатель комиссии также подчеркнула, что процесс скоро будет запущен, поэтому технически перенести выборы на более ранний срок уже невозможно, "нецелесообразно, да и смысла нет".Единый день голосования в 2021 году запланирован на 19 сентября, в этом году должны пройти выборы в Госдуму.
https://ria.ru/20210225/golosovanie-1598961644.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594655641_69:0:834:574_1920x0_80_0_0_baf238dfc9c366c7654a9797673de215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, цик рф, госдума рф, политика

Памфилова прокомментировала идею переноса выборов в Госдуму

18:08 26.02.2021 (обновлено: 20:08 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала прекратить все спекуляции о возможном переносе выборов в Госдуму на более ранний срок.
"Я уже сказала сегодня, что до 20 июня президент должен издать указ. Куда переносить? Кто к этому готов? Если говорить о том, что раньше 19 сентября, я считаю, что речи об этом идти не может", — сказала она на встрече с политологами.
Памфилова добавила, что ЦИК после опубликования президентского указа должен будет в течение десяти дней решить, как будет проходить процесс голосования.
Председатель комиссии также подчеркнула, что процесс скоро будет запущен, поэтому технически перенести выборы на более ранний срок уже невозможно, "нецелесообразно, да и смысла нет".
Единый день голосования в 2021 году запланирован на 19 сентября, в этом году должны пройти выборы в Госдуму.
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 16:50
Политолог рассказал о перспективах онлайн-голосования
 
Элла ПамфиловаЦИК РФГосдума РФПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния