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Памфилова прокомментировала идею переноса выборов в Госдуму
Памфилова прокомментировала идею переноса выборов в Госдуму
Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала прекратить все спекуляции о возможном переносе выборов в Госдуму на более ранний срок. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T18:08
2021-02-26T18:08
2021-02-26T20:08
элла памфилова
цик рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала прекратить все спекуляции о возможном переносе выборов в Госдуму на более ранний срок.Памфилова добавила, что ЦИК после опубликования президентского указа должен будет в течение десяти дней решить, как будет проходить процесс голосования.Председатель комиссии также подчеркнула, что процесс скоро будет запущен, поэтому технически перенести выборы на более ранний срок уже невозможно, "нецелесообразно, да и смысла нет".Единый день голосования в 2021 году запланирован на 19 сентября, в этом году должны пройти выборы в Госдуму.
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элла памфилова, цик рф, госдума рф, политика
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
призвала прекратить все спекуляции о возможном переносе выборов в Госдуму
на более ранний срок.
"Я уже сказала сегодня, что до 20 июня президент должен издать указ. Куда переносить? Кто к этому готов? Если говорить о том, что раньше 19 сентября, я считаю, что речи об этом идти не может", — сказала она на встрече с политологами.
Памфилова добавила, что ЦИК после опубликования президентского указа должен будет в течение десяти дней решить, как будет проходить процесс голосования.
Председатель комиссии также подчеркнула, что процесс скоро будет запущен, поэтому технически перенести выборы на более ранний срок уже невозможно, "нецелесообразно, да и смысла нет".
Единый день голосования в 2021 году запланирован на 19 сентября, в этом году должны пройти выборы в Госдуму.