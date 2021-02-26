https://ria.ru/20210226/vybory-1599134245.html

Памфилова рассказала об уроках, извлеченных из кампании 2019 года

Памфилова рассказала об уроках, извлеченных из кампании 2019 года

ЦИК РФ вынес уроки из кампании 2019 года и предпринимает усилия, чтобы сделать процесс проверки подписей в поддержку кандидатов более прозрачным, заявила... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:57

2021-02-26T16:57

2021-02-26T17:07

элла памфилова

цик рф

московская городская дума

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599136060_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5660ac1fe2d63999e7caa0ee3973fc60.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ЦИК РФ вынес уроки из кампании 2019 года и предпринимает усилия, чтобы сделать процесс проверки подписей в поддержку кандидатов более прозрачным, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Во время кампании по выборам в Мосгордуму в 2019 году отказ в регистрации ряду оппозиционных кандидатов привел к массовым беспорядкам в столице."Мы серьезный урок вынесли из казуса 2019 года, именно поэтому перезаключили соглашение с МВД, в котором четко теперь взаимные обязанности, они усилены и уточнены. По поводу того, каким образом почерковеды проводят анализ подписей, какие сведения они должны давать, они должны быть конкретными, а то у нас раньше в регионах по-разному было, часто просто говорили "не соответствует", и кандидатам и партиям не объяснялось ничего. Сейчас мы ушли от этого", - сказала Памфилова на встрече с политологами.Она пояснила, что теперь закреплены четкие обязательства, МВД обязано предоставить аргументированный ответ по каждой подписи. Кроме того, до начала заседания по жалобе кандидата рабочей группы ЦИК ее члены обязаны проинформировать кандидатов, аргументированно доказать, почему такое решение предлагается принять, где ошибка, чтобы у него было время и возможность что-то ответить, исправить, напомнила Памфилова.Председатель ЦИК отметила, что ЦИК также разрабатывает систему электронной проверки подписей."Мы многое делаем, чтобы минимизировать человеческий фактор", - резюмировала она.

https://ria.ru/20210224/partii-1598794735.html

https://ria.ru/20210226/pamyatnik-1599111713.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, московская городская дума, политика