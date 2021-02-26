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Памфилова рассказала об уроках, извлеченных из кампании 2019 года
Памфилова рассказала об уроках, извлеченных из кампании 2019 года
ЦИК РФ вынес уроки из кампании 2019 года и предпринимает усилия, чтобы сделать процесс проверки подписей в поддержку кандидатов более прозрачным, заявила... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:57
2021-02-26T17:07
элла памфилова
цик рф
московская городская дума
политика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ЦИК РФ вынес уроки из кампании 2019 года и предпринимает усилия, чтобы сделать процесс проверки подписей в поддержку кандидатов более прозрачным, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Во время кампании по выборам в Мосгордуму в 2019 году отказ в регистрации ряду оппозиционных кандидатов привел к массовым беспорядкам в столице."Мы серьезный урок вынесли из казуса 2019 года, именно поэтому перезаключили соглашение с МВД, в котором четко теперь взаимные обязанности, они усилены и уточнены. По поводу того, каким образом почерковеды проводят анализ подписей, какие сведения они должны давать, они должны быть конкретными, а то у нас раньше в регионах по-разному было, часто просто говорили "не соответствует", и кандидатам и партиям не объяснялось ничего. Сейчас мы ушли от этого", - сказала Памфилова на встрече с политологами.Она пояснила, что теперь закреплены четкие обязательства, МВД обязано предоставить аргументированный ответ по каждой подписи. Кроме того, до начала заседания по жалобе кандидата рабочей группы ЦИК ее члены обязаны проинформировать кандидатов, аргументированно доказать, почему такое решение предлагается принять, где ошибка, чтобы у него было время и возможность что-то ответить, исправить, напомнила Памфилова.Председатель ЦИК отметила, что ЦИК также разрабатывает систему электронной проверки подписей."Мы многое делаем, чтобы минимизировать человеческий фактор", - резюмировала она.
https://ria.ru/20210224/partii-1598794735.html
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элла памфилова, цик рф, московская городская дума, политика

Памфилова рассказала об уроках, извлеченных из кампании 2019 года

16:57 26.02.2021 (обновлено: 17:07 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России. - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ЦИК РФ вынес уроки из кампании 2019 года и предпринимает усилия, чтобы сделать процесс проверки подписей в поддержку кандидатов более прозрачным, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Во время кампании по выборам в Мосгордуму в 2019 году отказ в регистрации ряду оппозиционных кандидатов привел к массовым беспорядкам в столице.
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"Мы серьезный урок вынесли из казуса 2019 года, именно поэтому перезаключили соглашение с МВД, в котором четко теперь взаимные обязанности, они усилены и уточнены. По поводу того, каким образом почерковеды проводят анализ подписей, какие сведения они должны давать, они должны быть конкретными, а то у нас раньше в регионах по-разному было, часто просто говорили "не соответствует", и кандидатам и партиям не объяснялось ничего. Сейчас мы ушли от этого", - сказала Памфилова на встрече с политологами.
Она пояснила, что теперь закреплены четкие обязательства, МВД обязано предоставить аргументированный ответ по каждой подписи. Кроме того, до начала заседания по жалобе кандидата рабочей группы ЦИК ее члены обязаны проинформировать кандидатов, аргументированно доказать, почему такое решение предлагается принять, где ошибка, чтобы у него было время и возможность что-то ответить, исправить, напомнила Памфилова.
"Рабочая группа не автоматически штампует выводы почерковедов, ни в коем случае, базируется на этих выводах, и с учётом других факторов может принять иное решение. Любые сомнения трактуются в пользу кандидатов", - добавила она.
Председатель ЦИК отметила, что ЦИК также разрабатывает систему электронной проверки подписей.
"Мы многое делаем, чтобы минимизировать человеческий фактор", - резюмировала она.
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