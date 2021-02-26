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Российские дипломаты, покинувшие КНДР на дрезине, вернулись в Москву

Российские дипломаты, покинувшие КНДР на дрезине, вернулись в Москву

Российские дипломаты, которым пришлось вручную толкать железнодорожную дрезину, чтобы вернуться на родину из КНДР, прибыли в Москву, сообщили РИА Новости в МИД... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:37

2021-02-26T11:37

2021-02-26T11:59

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

владивосток

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские дипломаты, которым пришлось вручную толкать железнодорожную дрезину, чтобы вернуться на родину из КНДР, прибыли в Москву, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Вернулись (в Москву – ред.)", - сказал собеседник агентства.Ранее МИД РФ опубликовал в своём Telegram-канале кадры выезда сотрудников российского посольства в КНДР на родину: так как железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, толкали которую сами сотрудники посольства. По сообщению министерства, 25 февраля на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей.Единственным мужчиной в группе и главным "двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей - его трехлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок - мост через реку Туманная.На российской территории, на погранстанции Хасан, россиян встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся соотечественников во владивостокский аэропорт.

москва

владивосток

кндр (северная корея)

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Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой. 2021-02-26T11:37 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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