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Российские дипломаты, покинувшие КНДР на дрезине, вернулись в Москву
Российские дипломаты, покинувшие КНДР на дрезине, вернулись в Москву
Российские дипломаты, которым пришлось вручную толкать железнодорожную дрезину, чтобы вернуться на родину из КНДР, прибыли в Москву, сообщили РИА Новости в МИД... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:37
2021-02-26T11:59
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
владивосток
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские дипломаты, которым пришлось вручную толкать железнодорожную дрезину, чтобы вернуться на родину из КНДР, прибыли в Москву, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Вернулись (в Москву – ред.)", - сказал собеседник агентства.Ранее МИД РФ опубликовал в своём Telegram-канале кадры выезда сотрудников российского посольства в КНДР на родину: так как железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, толкали которую сами сотрудники посольства. По сообщению министерства, 25 февраля на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей.Единственным мужчиной в группе и главным "двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей - его трехлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок - мост через реку Туманная.На российской территории, на погранстанции Хасан, россиян встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся соотечественников во владивостокский аэропорт.
москва
владивосток
кндр (северная корея)
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину
Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой.
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видео, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, владивосток, кндр (северная корея), в мире
Российские дипломаты, покинувшие КНДР на дрезине, вернулись в Москву
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские дипломаты, которым пришлось вручную толкать железнодорожную дрезину, чтобы вернуться на родину из КНДР, прибыли в Москву, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
2021-02-26T11:37
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Российские дипломаты, покинувшие КНДР на дрезине, вернулись в Москву

11:37 26.02.2021 (обновлено: 11:59 26.02.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВыехавшие из КНДР на дрезине дипломаты вернулись в Россию
Выехавшие из КНДР на дрезине дипломаты вернулись в Россию - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские дипломаты, которым пришлось вручную толкать железнодорожную дрезину, чтобы вернуться на родину из КНДР, прибыли в Москву, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Вернулись (в Москву – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Ранее МИД РФ опубликовал в своём Telegram-канале кадры выезда сотрудников российского посольства в КНДР на родину: так как железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, толкали которую сами сотрудники посольства. По сообщению министерства, 25 февраля на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей.
Единственным мужчиной в группе и главным "двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей - его трехлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок - мост через реку Туманная.
На российской территории, на погранстанции Хасан, россиян встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся соотечественников во владивостокский аэропорт.
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваВладивостокКНДР (Северная Корея)В мире
 
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