https://ria.ru/20210226/vozvraschenie-1599061076.html
Российские дипломаты, покинувшие КНДР на дрезине, вернулись в Москву
Российские дипломаты, покинувшие КНДР на дрезине, вернулись в Москву
Российские дипломаты, которым пришлось вручную толкать железнодорожную дрезину, чтобы вернуться на родину из КНДР, прибыли в Москву, сообщили РИА Новости в МИД... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:37
2021-02-26T11:37
2021-02-26T11:59
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
владивосток
кндр (северная корея)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599061328_200:234:1180:785_1920x0_80_0_0_aafede1e2773bb69119252bddd5bf575.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские дипломаты, которым пришлось вручную толкать железнодорожную дрезину, чтобы вернуться на родину из КНДР, прибыли в Москву, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Вернулись (в Москву – ред.)", - сказал собеседник агентства.Ранее МИД РФ опубликовал в своём Telegram-канале кадры выезда сотрудников российского посольства в КНДР на родину: так как железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, толкали которую сами сотрудники посольства. По сообщению министерства, 25 февраля на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей.Единственным мужчиной в группе и главным "двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей - его трехлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок - мост через реку Туманная.На российской территории, на погранстанции Хасан, россиян встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся соотечественников во владивостокский аэропорт.
москва
владивосток
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599061328_19:0:1066:785_1920x0_80_0_0_39fadccbc730bb9eba7a7e77a418f513.jpg
Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину
Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой.
2021-02-26T11:37
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, владивосток, кндр (северная корея), в мире