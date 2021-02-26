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В Ленинградской области чиновникам подарили танец в бикини и перьях
В Ленинградской области чиновникам подарили танец в бикини и перьях
Глава администрации Волховского района Ленобласти Алексей Брицун назвал хорошим выступление девушек в бикини в администрации города Волхов, видео с которым... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T22:41
2021-02-26T22:41
россия
ленинградская область
волхов
волховский район
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Глава администрации Волховского района Ленобласти Алексей Брицун назвал хорошим выступление девушек в бикини в администрации города Волхов, видео с которым распространилось в соцсетях, но место для таких танцев, по его мнению, выбрано неправильно.Ранее в соцсетях появилась видеозапись с фрагментом праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества, который прошел в администрации Волхова. На видео девушки в бикини и перьях танцуют самбу, а мужчины им аплодируют.
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россия
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россия, ленинградская область, волхов, волховский район, общество

В Ленинградской области чиновникам подарили танец в бикини и перьях

22:41 26.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВыборг, Ленинградская область
Выборг, Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Глава администрации Волховского района Ленобласти Алексей Брицун назвал хорошим выступление девушек в бикини в администрации города Волхов, видео с которым распространилось в соцсетях, но место для таких танцев, по его мнению, выбрано неправильно.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись с фрагментом праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества, который прошел в администрации Волхова. На видео девушки в бикини и перьях танцуют самбу, а мужчины им аплодируют.
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"Выступала творческая группа из Петербурга. За личные средства женской половины администрации. Номер хороший, классика. Место выступления организаторы выбрали неправильно. С ними провели профилактическую беседу. К сожалению, в это время я отсутствовал в городе. А выступление хорошее", - заявил РИА Новости Брицун.

 
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