https://ria.ru/20210226/volkhov-1599186264.html
В Ленинградской области чиновникам подарили танец в бикини и перьях
В Ленинградской области чиновникам подарили танец в бикини и перьях
Глава администрации Волховского района Ленобласти Алексей Брицун назвал хорошим выступление девушек в бикини в администрации города Волхов, видео с которым... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T22:41
2021-02-26T22:41
2021-02-26T22:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Глава администрации Волховского района Ленобласти Алексей Брицун назвал хорошим выступление девушек в бикини в администрации города Волхов, видео с которым распространилось в соцсетях, но место для таких танцев, по его мнению, выбрано неправильно.Ранее в соцсетях появилась видеозапись с фрагментом праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества, который прошел в администрации Волхова. На видео девушки в бикини и перьях танцуют самбу, а мужчины им аплодируют.
https://ria.ru/20200225/1565162662.html
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