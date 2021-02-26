https://ria.ru/20210226/volkhov-1599186264.html

В Ленинградской области чиновникам подарили танец в бикини и перьях

В Ленинградской области чиновникам подарили танец в бикини и перьях

Глава администрации Волховского района Ленобласти Алексей Брицун назвал хорошим выступление девушек в бикини в администрации города Волхов, видео с которым... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T22:41

2021-02-26T22:41

2021-02-26T22:41

россия

ленинградская область

волхов

волховский район

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Глава администрации Волховского района Ленобласти Алексей Брицун назвал хорошим выступление девушек в бикини в администрации города Волхов, видео с которым распространилось в соцсетях, но место для таких танцев, по его мнению, выбрано неправильно.Ранее в соцсетях появилась видеозапись с фрагментом праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества, который прошел в администрации Волхова. На видео девушки в бикини и перьях танцуют самбу, а мужчины им аплодируют.

https://ria.ru/20200225/1565162662.html

россия

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волхов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ленинградская область, волхов, волховский район, общество