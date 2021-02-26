https://ria.ru/20210226/video-1599041104.html

Опубликовано видео с места взрыва в Нижнем Новгороде

Опубликовано видео с места взрыва в Нижнем Новгороде

Появилось видео с места взрыва бытового газа на цокольном этаже дома в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:19

2021-02-26T10:19

2021-02-26T10:32

нижний новгород

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599043611_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_1f4b8f280332aa4ee8958a525585e5c7.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Появилось видео с места взрыва бытового газа на цокольном этаже дома в Нижнем Новгороде.На кадрах видны обломки здания — часть из них попала на стоящие рядом автомобили. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.Сообщение о взрыве в девятиэтажном доме поступило в 9.13. Данных о пострадавших нет.Жительница дома рассказала, что "взорвался суши-бар". На месте работают экстренные службы. Жителей дома эвакуируют.

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работа спасательных бригад на месте взрыва в Нижнем Новгороде ⚡️ Бытовой газ взорвался на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде. 2021-02-26T10:19 true PT1M29S

Последствия взрыва в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде на цокольном этаже жилой девятиэтажки на Мещерском бульваре произошел взрыв бытового газа. Жителей дома эвакуируют. 2021-02-26T10:19 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, нижний новгород, происшествия