https://ria.ru/20210226/video-1599041104.html
Опубликовано видео с места взрыва в Нижнем Новгороде
Опубликовано видео с места взрыва в Нижнем Новгороде
Появилось видео с места взрыва бытового газа на цокольном этаже дома в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:19
2021-02-26T10:19
2021-02-26T10:32
нижний новгород
происшествия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Появилось видео с места взрыва бытового газа на цокольном этаже дома в Нижнем Новгороде.На кадрах видны обломки здания — часть из них попала на стоящие рядом автомобили. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.Сообщение о взрыве в девятиэтажном доме поступило в 9.13. Данных о пострадавших нет.Жительница дома рассказала, что "взорвался суши-бар". На месте работают экстренные службы. Жителей дома эвакуируют.
нижний новгород
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа спасательных бригад на месте взрыва в Нижнем Новгороде
⚡️ Бытовой газ взорвался на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде.
2021-02-26T10:19
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Последствия взрыва в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде на цокольном этаже жилой девятиэтажки на Мещерском бульваре произошел взрыв бытового газа. Жителей дома эвакуируют.
2021-02-26T10:19
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, нижний новгород, происшествия