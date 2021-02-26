Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/video-1599041104.html
Опубликовано видео с места взрыва в Нижнем Новгороде
Опубликовано видео с места взрыва в Нижнем Новгороде
Появилось видео с места взрыва бытового газа на цокольном этаже дома в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:19
2021-02-26T10:32
нижний новгород
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599043611_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_1f4b8f280332aa4ee8958a525585e5c7.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Появилось видео с места взрыва бытового газа на цокольном этаже дома в Нижнем Новгороде.На кадрах видны обломки здания — часть из них попала на стоящие рядом автомобили. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.Сообщение о взрыве в девятиэтажном доме поступило в 9.13. Данных о пострадавших нет.Жительница дома рассказала, что "взорвался суши-бар". На месте работают экстренные службы. Жителей дома эвакуируют.
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Работа спасательных бригад на месте взрыва в Нижнем Новгороде
⚡️ Бытовой газ взорвался на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде.
2021-02-26T10:19
true
PT1M29S
Последствия взрыва в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде на цокольном этаже жилой девятиэтажки на Мещерском бульваре произошел взрыв бытового газа. Жителей дома эвакуируют.
2021-02-26T10:19
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599043611_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_107cc9ba5d486f1b9e8e7515c82ca370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, нижний новгород, происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Нижнем Новгороде
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Появилось видео с места взрыва бытового газа на цокольном этаже дома в Нижнем Новгороде.
2021-02-26T10:19
true
PT1M29S

Опубликовано видео с места взрыва в Нижнем Новгороде

10:19 26.02.2021 (обновлено: 10:32 26.02.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Появилось видео с места взрыва бытового газа на цокольном этаже дома в Нижнем Новгороде.
На кадрах видны обломки здания — часть из них попала на стоящие рядом автомобили. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Сообщение о взрыве в девятиэтажном доме поступило в 9.13. Данных о пострадавших нет.
Жительница дома рассказала, что "взорвался суши-бар". На месте работают экстренные службы. Жителей дома эвакуируют.
 
Нижний НовгородПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:16В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии спасенной после взрыва девушки
14:11Мария Бутина получила благодарность от Путина
14:09Кабул назвал условие сотрудничества с талибами против ИГ*
14:08В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками
14:06Людей под завалами кафе в Нижнем Новгороде больше нет
14:03Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"
14:03Лавров оценил ситуацию в Афганистане
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
Лента новостейМолния