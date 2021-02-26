https://ria.ru/20210226/vandaly-1599119152.html

В США задержали подростков, осквернивших памятники жертвам Холокоста

В США задержали подростков, осквернивших памятники жертвам Холокоста

Полиция американского города Талса в штате Оклахома задержала двух подростков по подозрению в совершении акта вандализма в Музее еврейского искусства имени... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:53

2021-02-26T15:53

2021-02-26T16:08

холокост

оклахома

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Полиция американского города Талса в штате Оклахома задержала двух подростков по подозрению в совершении акта вандализма в Музее еврейского искусства имени Шервина Миллера, говорится в заявлении местного отделения полиции в Facebook."Молодые люди 15 и 16 лет находятся под стражей в связи с повреждением имущества и вандализмом в Музее еврейского искусства имени Шервина Миллера", - сообщается в заявлении.Музей организовал открытую экспозицию, посвященную детям, погибшим во время Холокоста. На выставке были представлены пять скульптур из металлической проволоки, каждая из которых была наполнена двумя тысячами камней. На каждом помещенном в статуи камне было написано имя ребенка, ставшего жертвой нацистов.Как отмечают правоохранители, они получили сообщение о совершении акта вандализма в музее 24 февраля. Сообщается, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое подозреваемых пытаются согнуть и повалить статуи, а также "безуспешно совершить кражу" экспонатов.По данным музея имени Шервина Миллера, подростки нанесли ущерб в размере 15 тысяч долларов США.Полиция также отметила, что ввиду возраста злоумышленников их имена не будут разглашаться в настоящее время. Подросткам будут предъявлены обвинения в вандализме. Правоохранители утверждают, что данный инцидент не является преступлением на почве ненависти, и будет рассматриваться как совершение дисциплинарного проступка.

https://ria.ru/20210203/konsulstvo-1595780537.html

https://ria.ru/20210201/zakhoronenie-1595493906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

холокост, оклахома, талса, сша, в мире