https://ria.ru/20210226/vandaly-1599119152.html
В США задержали подростков, осквернивших памятники жертвам Холокоста
В США задержали подростков, осквернивших памятники жертвам Холокоста
Полиция американского города Талса в штате Оклахома задержала двух подростков по подозрению в совершении акта вандализма в Музее еврейского искусства имени... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T15:53
2021-02-26T15:53
2021-02-26T16:08
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Полиция американского города Талса в штате Оклахома задержала двух подростков по подозрению в совершении акта вандализма в Музее еврейского искусства имени Шервина Миллера, говорится в заявлении местного отделения полиции в Facebook."Молодые люди 15 и 16 лет находятся под стражей в связи с повреждением имущества и вандализмом в Музее еврейского искусства имени Шервина Миллера", - сообщается в заявлении.Музей организовал открытую экспозицию, посвященную детям, погибшим во время Холокоста. На выставке были представлены пять скульптур из металлической проволоки, каждая из которых была наполнена двумя тысячами камней. На каждом помещенном в статуи камне было написано имя ребенка, ставшего жертвой нацистов.Как отмечают правоохранители, они получили сообщение о совершении акта вандализма в музее 24 февраля. Сообщается, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое подозреваемых пытаются согнуть и повалить статуи, а также "безуспешно совершить кражу" экспонатов.По данным музея имени Шервина Миллера, подростки нанесли ущерб в размере 15 тысяч долларов США.Полиция также отметила, что ввиду возраста злоумышленников их имена не будут разглашаться в настоящее время. Подросткам будут предъявлены обвинения в вандализме. Правоохранители утверждают, что данный инцидент не является преступлением на почве ненависти, и будет рассматриваться как совершение дисциплинарного проступка.
https://ria.ru/20210203/konsulstvo-1595780537.html
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холокост, оклахома, талса, сша, в мире
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Полиция американского города Талса
в штате Оклахома
задержала двух подростков по подозрению в совершении акта вандализма в Музее еврейского искусства имени Шервина Миллера, говорится в заявлении местного отделения полиции в Facebook.
"Молодые люди 15 и 16 лет находятся под стражей в связи с повреждением имущества и вандализмом в Музее еврейского искусства имени Шервина Миллера", - сообщается в заявлении.
Музей организовал открытую экспозицию, посвященную детям, погибшим во время Холокоста. На выставке были представлены пять скульптур из металлической проволоки, каждая из которых была наполнена двумя тысячами камней. На каждом помещенном в статуи камне было написано имя ребенка, ставшего жертвой нацистов.
Как отмечают правоохранители, они получили сообщение о совершении акта вандализма в музее 24 февраля. Сообщается, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое подозреваемых пытаются согнуть и повалить статуи, а также "безуспешно совершить кражу" экспонатов.
По данным музея имени Шервина Миллера, подростки нанесли ущерб в размере 15 тысяч долларов США
.
Полиция также отметила, что ввиду возраста злоумышленников их имена не будут разглашаться в настоящее время. Подросткам будут предъявлены обвинения в вандализме. Правоохранители утверждают, что данный инцидент не является преступлением на почве ненависти, и будет рассматриваться как совершение дисциплинарного проступка.