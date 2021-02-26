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В Кремле рассказали о вакцинации в России
В Кремле рассказали о вакцинации в России
Нет какой-то информации о том, что спрос на прививки от коронавируса в РФ превышает предложение, со временем темпы вакцинации от COVID-19 еще повысятся, сообщил РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:53
2021-02-26T13:01
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нет какой-то информации о том, что спрос на прививки от коронавируса в РФ превышает предложение, со временем темпы вакцинации от COVID-19 еще повысятся, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико заявил, что прививки от коронавируса в России сделали почти четыре миллиона человек.Песков отметил, что темпы вакцинации "соответствуют периоду", и ожидается, что они будут увеличены.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, общество

В Кремле рассказали о вакцинации в России

12:53 26.02.2021 (обновлено: 13:01 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ "Щелковский"
Пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ Щелковский - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нет какой-то информации о том, что спрос на прививки от коронавируса в РФ превышает предложение, со временем темпы вакцинации от COVID-19 еще повысятся, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико заявил, что прививки от коронавируса в России сделали почти четыре миллиона человек.
"Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита, нету какой-то информации о том, что спрос на прививки превышает предложение. Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться и как раз, по мере того, как темпы вакцинации будут повышаться, будут также увеличиваться производственные мощности. Пока в этом плане процесс достаточно гармонично идет и никакого дефицита не возникает", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле достаточными темпы вакцинации или нужно их усилить.
Песков отметил, что темпы вакцинации "соответствуют периоду", и ожидается, что они будут увеличены.
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