https://ria.ru/20210226/vaktsinatsiya-1599077895.html

В Кремле рассказали о вакцинации в России

В Кремле рассказали о вакцинации в России

Нет какой-то информации о том, что спрос на прививки от коронавируса в РФ превышает предложение, со временем темпы вакцинации от COVID-19 еще повысятся, сообщил РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:53

2021-02-26T12:53

2021-02-26T13:01

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нет какой-то информации о том, что спрос на прививки от коронавируса в РФ превышает предложение, со временем темпы вакцинации от COVID-19 еще повысятся, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико заявил, что прививки от коронавируса в России сделали почти четыре миллиона человек.Песков отметил, что темпы вакцинации "соответствуют периоду", и ожидается, что они будут увеличены.

https://ria.ru/20210225/vaktsinatsiya-1599011860.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, общество