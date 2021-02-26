https://ria.ru/20210226/vaktsinatsiya-1599077895.html
В Кремле рассказали о вакцинации в России
В Кремле рассказали о вакцинации в России
Нет какой-то информации о том, что спрос на прививки от коронавируса в РФ превышает предложение, со временем темпы вакцинации от COVID-19 еще повысятся, сообщил РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:53
2021-02-26T12:53
2021-02-26T13:01
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нет какой-то информации о том, что спрос на прививки от коронавируса в РФ превышает предложение, со временем темпы вакцинации от COVID-19 еще повысятся, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико заявил, что прививки от коронавируса в России сделали почти четыре миллиона человек.Песков отметил, что темпы вакцинации "соответствуют периоду", и ожидается, что они будут увеличены.
https://ria.ru/20210225/vaktsinatsiya-1599011860.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, общество