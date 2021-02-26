https://ria.ru/20210226/vaktsinatsiya-1599035345.html

В Ленинградской области рассказали о вакцинации россиян из Эстонии

В Ленинградской области рассказали о вакцинации россиян из Эстонии

Граждане России, находящиеся на территории Эстонии, могут вакцинироваться от коронавируса в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T09:06

2021-02-26T09:06

2021-02-26T09:14

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

ленинградская область

эстония

кингисеппский район

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Граждане России, находящиеся на территории Эстонии, могут вакцинироваться от коронавируса в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства."В ответ на обращения граждан России, находящихся на территории Эстонии, о возможности вакцинации от коронавируса в Кингисеппском районе Ленобласти из-за отсутствия вакцины в Эстонии, комитет по здравоохранению сообщает, что записаться на прививку через сайт Госуслуг и выбрать удобный пункт для вакцинации может любой гражданин России", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, глава региона Александр Дрозденко поручил производить объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района с учетом возможных обращений с территории Эстонии.

россия

ленинградская область

эстония

кингисеппский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, ленинградская область, эстония, кингисеппский район, общество