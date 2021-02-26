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В Ленинградской области рассказали о вакцинации россиян из Эстонии
В Ленинградской области рассказали о вакцинации россиян из Эстонии
Граждане России, находящиеся на территории Эстонии, могут вакцинироваться от коронавируса в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:06
2021-02-26T09:06
2021-02-26T09:14
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
ленинградская область
эстония
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Граждане России, находящиеся на территории Эстонии, могут вакцинироваться от коронавируса в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства."В ответ на обращения граждан России, находящихся на территории Эстонии, о возможности вакцинации от коронавируса в Кингисеппском районе Ленобласти из-за отсутствия вакцины в Эстонии, комитет по здравоохранению сообщает, что записаться на прививку через сайт Госуслуг и выбрать удобный пункт для вакцинации может любой гражданин России", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, глава региона Александр Дрозденко поручил производить объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района с учетом возможных обращений с территории Эстонии.
россия
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россия, здоровье - общество, ленинградская область, эстония, кингисеппский район, общество