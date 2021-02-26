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Депутат Рады заявил, что на Украине больше нет закона и демократии
Депутат Рады заявил, что на Украине больше нет закона и демократии
Закона, демократии и свободы слова на Украине больше нет, дальше будут аресты оппозиционных политиков, заявил в пятницу депутат Верховной рады от партии... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T22:25
2021-02-26T22:28
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
виктор медведчук
дмитрий козак
украина
в мире
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Закона, демократии и свободы слова на Украине больше нет, дальше будут аресты оппозиционных политиков, заявил в пятницу депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.Ранее в пятницу журналисты попавших под санкции каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" (Первый Независимый). В 19.00 по мск он вышел в эфир. По заявлению телеканала, спустя час его отключили от спутника под давлением Службы безопасности Украины.Политик отметил, что за 15 минут до начала эфира нового украинского телеканала "Перший Незалежний" (Первый Независимый) его предупредили, что канал могут заблокировать, но он не поверил.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210226/ukraina-1598903109.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, виктор медведчук, дмитрий козак, украина, в мире

Депутат Рады заявил, что на Украине больше нет закона и демократии

22:25 26.02.2021 (обновлено: 22:28 26.02.2021)
 
© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Закона, демократии и свободы слова на Украине больше нет, дальше будут аресты оппозиционных политиков, заявил в пятницу депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
Ранее в пятницу журналисты попавших под санкции каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" (Первый Независимый). В 19.00 по мск он вышел в эфир. По заявлению телеканала, спустя час его отключили от спутника под давлением Службы безопасности Украины.

"К сожалению, на сегодняшний день закона на Украине больше нет, нет ни свободы слова. Окончательно уничтожена демократия… Я понимаю, что в дальнейшем начнутся системные аресты. При чем, без каких-либо оснований, в нарушение всех существующих законов. И их не остановит ни депутатские корочки, ни должности, ни положение в обществе. Эти беспредельщики пойдут до конца", - заявил Кива в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Политик отметил, что за 15 минут до начала эфира нового украинского телеканала "Перший Незалежний" (Первый Независимый) его предупредили, что канал могут заблокировать, но он не поверил.
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В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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Оппозиционная платформа - За жизньИлья КиваВиктор МедведчукДмитрий КозакУкраинаВ мире
 
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