https://ria.ru/20210226/ukraina-1599185000.html

Депутат Рады заявил, что на Украине больше нет закона и демократии

Депутат Рады заявил, что на Украине больше нет закона и демократии

Закона, демократии и свободы слова на Украине больше нет, дальше будут аресты оппозиционных политиков, заявил в пятницу депутат Верховной рады от партии... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T22:25

2021-02-26T22:25

2021-02-26T22:28

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

виктор медведчук

дмитрий козак

украина

в мире

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Закона, демократии и свободы слова на Украине больше нет, дальше будут аресты оппозиционных политиков, заявил в пятницу депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.Ранее в пятницу журналисты попавших под санкции каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" (Первый Независимый). В 19.00 по мск он вышел в эфир. По заявлению телеканала, спустя час его отключили от спутника под давлением Службы безопасности Украины.Политик отметил, что за 15 минут до начала эфира нового украинского телеканала "Перший Незалежний" (Первый Независимый) его предупредили, что канал могут заблокировать, но он не поверил.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210226/ukraina-1598903109.html

https://ria.ru/20210204/telekanaly-1595973993.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, виктор медведчук, дмитрий козак, украина, в мире