Депутат Рады заявил, что на Украине больше нет закона и демократии
22:25 26.02.2021 (обновлено: 22:28 26.02.2021)
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Закона, демократии и свободы слова на Украине больше нет, дальше будут аресты оппозиционных политиков, заявил в пятницу депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
Ранее в пятницу журналисты попавших под санкции каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" (Первый Независимый). В 19.00 по мск он вышел в эфир. По заявлению телеканала, спустя час его отключили от спутника под давлением Службы безопасности Украины.
"К сожалению, на сегодняшний день закона на Украине больше нет, нет ни свободы слова. Окончательно уничтожена демократия… Я понимаю, что в дальнейшем начнутся системные аресты. При чем, без каких-либо оснований, в нарушение всех существующих законов. И их не остановит ни депутатские корочки, ни должности, ни положение в обществе. Эти беспредельщики пойдут до конца", - заявил Кива в эфире телеканала "Перший Незалежний".
Политик отметил, что за 15 минут до начала эфира нового украинского телеканала "Перший Незалежний" (Первый Независимый) его предупредили, что канал могут заблокировать, но он не поверил.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.