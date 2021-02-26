https://ria.ru/20210226/ukraina-1599172933.html
На Украине отключили канал, созданный журналистами закрытых СМИ
На Украине отключили канал, созданный журналистами закрытых СМИ
Телеканал "Перший Незалежний" ("Первый Независимый"), который в пятницу был создан журналистами закрытых каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, отключили от... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T20:23
2021-02-26T20:23
2021-02-26T21:53
оппозиционная платформа - за жизнь
112 украина
виктор медведчук
владимир зеленский
дмитрий козак
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в мире
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КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Телеканал "Перший Незалежний" ("Первый Независимый"), который в пятницу был создан журналистами закрытых каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, отключили от спутникового вещания, сообщается в их Telegram.В пятницу журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" ("Первый независимый").Телеканал "Перший Незалежний" ("Первый независимый") заявил, что его отключили от вещания по требованию Службы безопасности Украины (СБУ)."Под давлением власти и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания через час после начала эфира. Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения. Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнеров", - говорится в тексте заявления, которое опубликовано на сайте канала.По заявлению телеканала, такие действия власти незаконны и будут обжалованы. "Мы призываем власть прекратить расправу над неугодными СМИ и остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов", - отмечается в заявлении.Секретарь СНБО Алексей Данилов, что может быть рассмотрен вопрос применения санкций к телеканалу "Перший Незалежний" ("Первый Независимый"), если он будет работать на благо другого государства и нарушать законодательство."У нас демократическая страна, если канал новый, старый или любой другой будет нарушать украинское законодательство, если он будет работать на благо иностранного государства, он немедленно будет попадать под санкции аппарата СНБО для заслушивания на заседании СНБО", - сказал Данилов по итогам заседания СНБО.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20200521/1571777590.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, 112 украина , виктор медведчук, владимир зеленский, дмитрий козак, украина, в мире
КИЕВ, 26 фев – РИА Новости.
Телеканал "Перший Незалежний" ("Первый Независимый"), который в пятницу был создан журналистами закрытых каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, отключили от спутникового вещания, сообщается в их Telegram
.
В пятницу журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" ("Первый независимый").
"Телеканал Перший Незалежний отключили от вещания на спутнике и сейчас отключают в кабельных сетях. Мы уже пропали из Ланет (провайдер – ред.)", - говорится в заявлении канала в Telegram.
Телеканал "Перший Незалежний" ("Первый независимый") заявил, что его отключили от вещания по требованию Службы безопасности Украины (СБУ).
"Под давлением власти и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания через час после начала эфира. Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения. Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнеров", - говорится в тексте заявления, которое опубликовано на сайте
канала.
По заявлению телеканала, такие действия власти незаконны и будут обжалованы. "Мы призываем власть прекратить расправу над неугодными СМИ и остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов", - отмечается в заявлении.
Секретарь СНБО Алексей Данилов, что может быть рассмотрен вопрос применения санкций к телеканалу "Перший Незалежний" ("Первый Независимый"), если он будет работать на благо другого государства и нарушать законодательство.
"У нас демократическая страна, если канал новый, старый или любой другой будет нарушать украинское законодательство, если он будет работать на благо иностранного государства, он немедленно будет попадать под санкции аппарата СНБО для заслушивания на заседании СНБО", - сказал Данилов по итогам заседания СНБО.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский
своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Козака
, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком
. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.