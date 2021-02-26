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Украинцам посоветовали отказаться от второго гражданства
Украинцам посоветовали отказаться от второго гражданства
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал украинцам выйти из какого-либо второго гражданства, чтобы не... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T20:14
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алексей данилов
игорь коломойский
украина
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КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал украинцам выйти из какого-либо второго гражданства, чтобы не иметь проблем в будущем.По его словам, кабинет министров Украины в двухмесячный срок должен разработать механизм по выявлению двойного гражданства у всех граждан страны.Он добавил, что, к примеру, украинский бизнесмен Игорь Коломойский, имея множественное гражданство, не сможет занимать какую-либо государственную должность, не отказавшись от других гражданств.
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алексей данилов, игорь коломойский, украина, в мире

Украинцам посоветовали отказаться от второго гражданства

20:14 26.02.2021 (обновлено: 20:25 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал украинцам выйти из какого-либо второго гражданства, чтобы не иметь проблем в будущем.

"Что касается двойного гражданства, речь будет идти обо всех гражданах Украины. Мы будем иметь информацию по всем гражданам, есть ли у них двойное или множественное гражданство. Что касается ситуации с теми господами, у которых сегодня есть депутатские мандаты, которые занимают другие избирательные или другие должности в аппарате Совета национальной безопасности и обороны, сейчас у кого такое есть, я всем советую в ближайшее время выйти из другого гражданства, чтобы не создавать себе неприятности", - заявил Данилов в пятницу по итогам заседания СНБО.

По его словам, кабинет министров Украины в двухмесячный срок должен разработать механизм по выявлению двойного гражданства у всех граждан страны.
Он добавил, что, к примеру, украинский бизнесмен Игорь Коломойский, имея множественное гражданство, не сможет занимать какую-либо государственную должность, не отказавшись от других гражданств.
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