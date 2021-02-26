Украинцам посоветовали отказаться от второго гражданства
20:14 26.02.2021 (обновлено: 20:25 26.02.2021)
КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал украинцам выйти из какого-либо второго гражданства, чтобы не иметь проблем в будущем.
"Что касается двойного гражданства, речь будет идти обо всех гражданах Украины. Мы будем иметь информацию по всем гражданам, есть ли у них двойное или множественное гражданство. Что касается ситуации с теми господами, у которых сегодня есть депутатские мандаты, которые занимают другие избирательные или другие должности в аппарате Совета национальной безопасности и обороны, сейчас у кого такое есть, я всем советую в ближайшее время выйти из другого гражданства, чтобы не создавать себе неприятности", - заявил Данилов в пятницу по итогам заседания СНБО.
По его словам, кабинет министров Украины в двухмесячный срок должен разработать механизм по выявлению двойного гражданства у всех граждан страны.
Он добавил, что, к примеру, украинский бизнесмен Игорь Коломойский, имея множественное гражданство, не сможет занимать какую-либо государственную должность, не отказавшись от других гражданств.
17 января, 01:57"Какая-то тварь!" Украинский политик раскритиковал закон о языке