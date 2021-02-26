https://ria.ru/20210226/ukraina-1599162584.html
Журналисты попавших под санкции украинских телеканалов создали новое СМИ
Журналисты попавших под санкции украинских телеканалов создали новое СМИ
Сотрудники трех украинских телекомпаний, против которых власти страны ввели санкции, открыли новый канал, говорится в заявлении, опубликованном на сайте "112... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:08
2021-02-26T19:08
2021-02-26T22:15
оппозиционная платформа - за жизнь
112 украина
виктор медведчук
дмитрий козак
украина
в мире
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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Сотрудники трех украинских телекомпаний, против которых власти страны ввели санкции, открыли новый канал, говорится в заявлении, опубликованном на сайте "112 Украина".Отмечается, что новый канал будет вещать через спутник, также он появится в крупнейших кабельных сетях "Воля", Triolan и других операторов, интернет-трансляция доступна на сайте pnk.tv.Позднее "Перший Незалежний" на своем сайте сообщил, что его "под давлением власти и правоохранительных органов" начали отключать от вещания уже через час после начала эфира."Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения. Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнеров", — говорится в заявлении.В начале февраля Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о пятилетних санкциях против оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельца — депутата Верховной рады Тараса Козака. Эти СМИ ассоциировали с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.Среди наложенных ограничений — блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений.Также телекомпаниям запретили пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать программы.
https://ria.ru/20210204/telekanaly-1595973993.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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оппозиционная платформа - за жизнь, 112 украина , виктор медведчук, дмитрий козак, украина, в мире
КИЕВ, 26 фев — РИА Новости.
Сотрудники трех украинских телекомпаний, против которых власти страны ввели санкции, открыли новый канал, говорится в заявлении, опубликованном на сайте "112 Украина
".
"Журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — "Перший Незалежний" ("Первый независимый". — Прим. ред.). Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK", — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый канал будет вещать через спутник, также он появится в крупнейших кабельных сетях "Воля", Triolan и других операторов, интернет-трансляция доступна на сайте pnk.tv.
Позднее "Перший Незалежний" на своем сайте сообщил, что его "под давлением власти и правоохранительных органов" начали отключать от вещания уже через час после начала эфира.
"Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения. Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнеров", — говорится в заявлении.
В начале февраля Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о пятилетних санкциях против оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельца — депутата Верховной рады Тараса Козака
. Эти СМИ ассоциировали с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь
" Виктором Медведчуком
.
Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
Среди наложенных ограничений — блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины
, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений.
Также телекомпаниям запретили пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать программы.