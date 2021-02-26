https://ria.ru/20210226/ukraina-1599162584.html

Журналисты попавших под санкции украинских телеканалов создали новое СМИ

Журналисты попавших под санкции украинских телеканалов создали новое СМИ

Сотрудники трех украинских телекомпаний, против которых власти страны ввели санкции, открыли новый канал, говорится в заявлении, опубликованном на сайте "112... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T19:08

2021-02-26T19:08

2021-02-26T22:15

оппозиционная платформа - за жизнь

112 украина

виктор медведчук

дмитрий козак

украина

в мире

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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Сотрудники трех украинских телекомпаний, против которых власти страны ввели санкции, открыли новый канал, говорится в заявлении, опубликованном на сайте "112 Украина".Отмечается, что новый канал будет вещать через спутник, также он появится в крупнейших кабельных сетях "Воля", Triolan и других операторов, интернет-трансляция доступна на сайте pnk.tv.Позднее "Перший Незалежний" на своем сайте сообщил, что его "под давлением власти и правоохранительных органов" начали отключать от вещания уже через час после начала эфира."Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения. Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнеров", — говорится в заявлении.В начале февраля Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о пятилетних санкциях против оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельца — депутата Верховной рады Тараса Козака. Эти СМИ ассоциировали с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.Среди наложенных ограничений — блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений.Также телекомпаниям запретили пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать программы.

https://ria.ru/20210204/telekanaly-1595973993.html

https://ria.ru/20190919/1558843955.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, 112 украина , виктор медведчук, дмитрий козак, украина, в мире