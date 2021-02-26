https://ria.ru/20210226/ukraina-1599079013.html

В Кремле прокомментировали действия властей Украины против оппозиции

В Кремле прокомментировали действия властей Украины против оппозиции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал репрессивными действия Киева против оппозиции, по его словам, есть опасения, что они будут набирать... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:00

2021-02-26T13:00

2021-02-26T13:04

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал репрессивными действия Киева против оппозиции, по его словам, есть опасения, что они будут набирать обороты.Ранее издание "Страна.UA" сообщило об обысках и задержаниях в офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Киеве. Депутат Рады от "Оппозиционной платформы" Виктор Черный уточнил, что обыски и задержания были не в офисе партии, а рядом с ним."Просто есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты на Украине. Такие опасения, конечно, есть, потому что мы видим достаточно грубые, жесткие методы, незаконные методы, которые предпринимаются в отношении ведущих политиков, политиков, которые пользуются... имеют очень высокий рейтинг, популярных политиков, но политиков, которые далеко не во всем разделяют точку зрения действующей власти. Конечно, подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что после обысков на Украине у России не останется никаких дружественных к РФ людей в украинской политике.

https://ria.ru/20210225/nakazanie-1598873127.html

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, дмитрий песков, украина, в мире