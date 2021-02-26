https://ria.ru/20210226/ukraina-1599076244.html

Украина выбирает "враждебный путь" по отношению к России, заявил Песков

Украина выбирает "враждебный путь" по отношению к России, заявил Песков

Руководство Украины фактически отказывается от отношений с Россией и зачастую даже выбирает враждебный путь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:51

2021-02-26T12:51

2021-02-26T12:59

россия

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Руководство Украины фактически отказывается от отношений с Россией и зачастую даже выбирает враждебный путь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он уточнил, что цифры товарооборота между Россией и Украиной являются абсолютно мизерными с точки зрения взаимовыгодного потенциала торгово-экономического сотрудничества двух стран.Россия в отношениях с Украиной делала и будет делать все, что в первую очередь соответствует ее интересам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/sotrudnichestvo-1598881183.html

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украина

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2021

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россия, дмитрий песков, украина