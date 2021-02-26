Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/ukraina-1599076244.html
Украина выбирает "враждебный путь" по отношению к России, заявил Песков
Украина выбирает "враждебный путь" по отношению к России, заявил Песков
Руководство Украины фактически отказывается от отношений с Россией и зачастую даже выбирает враждебный путь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:51
2021-02-26T12:59
россия
дмитрий песков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f39a59295cbb955a4f10f86883d4fe8c.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Руководство Украины фактически отказывается от отношений с Россией и зачастую даже выбирает враждебный путь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он уточнил, что цифры товарооборота между Россией и Украиной являются абсолютно мизерными с точки зрения взаимовыгодного потенциала торгово-экономического сотрудничества двух стран.Россия в отношениях с Украиной делала и будет делать все, что в первую очередь соответствует ее интересам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/sotrudnichestvo-1598881183.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163309_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f92ecd1700dd24b82021e25e72b411cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, украина

Украина выбирает "враждебный путь" по отношению к России, заявил Песков

12:51 26.02.2021 (обновлено: 12:59 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Руководство Украины фактически отказывается от отношений с Россией и зачастую даже выбирает враждебный путь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подобное плачевное состояние, конечно же, мы наблюдаем по вине украинского руководства, которое фактически отказывается от каких-либо отношений и выбирает очень недружественный, а зачастую даже враждебный путь, как мы с вами уже говорили", - сказал Песков журналистам.
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 11:00
На Украине предложили лишать свободы за сотрудничество с Россией
Он уточнил, что цифры товарооборота между Россией и Украиной являются абсолютно мизерными с точки зрения взаимовыгодного потенциала торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Россия в отношениях с Украиной делала и будет делать все, что в первую очередь соответствует ее интересам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы делали и будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам", - сказал Песков, отвечая на вопрос одного из журналистов, почему Россия не использует рычаг контрсанкций в ответ на введение Киевом жестких санкций к РФ.
 
РоссияДмитрий ПесковУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:11Мария Бутина получила благодарность от Путина
14:09Кабул назвал условие сотрудничества с талибами против ИГ*
14:08В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками
14:06Людей под завалами кафе в Нижнем Новгороде больше нет
14:03Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"
14:03Лавров оценил ситуацию в Афганистане
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
Лента новостейМолния