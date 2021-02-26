Украина выбирает "враждебный путь" по отношению к России, заявил Песков
12:51 26.02.2021 (обновлено: 12:59 26.02.2021)
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Руководство Украины фактически отказывается от отношений с Россией и зачастую даже выбирает враждебный путь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подобное плачевное состояние, конечно же, мы наблюдаем по вине украинского руководства, которое фактически отказывается от каких-либо отношений и выбирает очень недружественный, а зачастую даже враждебный путь, как мы с вами уже говорили", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что цифры товарооборота между Россией и Украиной являются абсолютно мизерными с точки зрения взаимовыгодного потенциала торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Россия в отношениях с Украиной делала и будет делать все, что в первую очередь соответствует ее интересам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы делали и будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам", - сказал Песков, отвечая на вопрос одного из журналистов, почему Россия не использует рычаг контрсанкций в ответ на введение Киевом жестких санкций к РФ.