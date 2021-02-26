https://ria.ru/20210226/ukraina--1599103555.html

В РПЦ советуют Киеву услышать притесняемых на Украине верующих

В РПЦ советуют Киеву услышать притесняемых на Украине верующих

Украинским властям необходимо прислушаться к просьбам прихожан канонической Украинской православной церкви, которые призывают остановить гонения, заявил РИА... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:46

2021-02-26T14:46

2021-02-26T14:46

религия и мировоззрение

религия

православная церковь украины (пцу)

томас бах

московский патриархат

украинская православная церковь

петр порошенко

николай балашов

балашов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568319766_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e47173287eb998a0073ac7b9f52235ed.jpg

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Украинским властям необходимо прислушаться к просьбам прихожан канонической Украинской православной церкви, которые призывают остановить гонения, заявил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.Ранее в Киево-Печерской лавре прошел съезд священников и прихожан канонической Украинской православной церкви, которые представляли захваченные приходы – 338 человек из 14 регионов страны. Как уточняют на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ, участники съезда рассказали о случаях дискриминации: травле детей в школах, провокациях на улицах со стороны односельчан, перерегистрации храмов без участия прихожан, силовых захватах зданий церквей и других случаях нарушения прав.В результате работы съезда были приняты обращения к властям о нарушении конституционных прав верующих УПЦ. Как уточняют на сайте отдела, в обращении содержится просьба "создать равные и безопасные условия жизни в Украине, искоренить любые виды насилия над верующими и не допустить принятия законов, нарушающих права верующих граждан, относящихся к Украинской православной церкви"."Считаем проведение съезда важной инициативой, способствующей укреплению церковного единства. Думаю, для государственных руководителей Украины было бы большой ошибкой не прислушиваться к голосу граждан своей страны – особенно когда речь идет об ее наиболее многочисленной религиозной общине, как показывают все данные официальной государственной статистики", - сказал Балашов.Как уточнил во время брифинга по итогам съезда председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, начиная с 2014 года "противоправным способом и незаконно происходит захват храмов религиозных общин УПЦ", а с 2018 года, по его словам, законодательство на Украине позволяет проводить перерегистрацию религиозной общины даже без ее ведома."Мы зафиксировали около 500 конфликтных случаев, связанных с рейдерскими захватами и перерегистрацией религиозных общин УПЦ. Из этих 500 случаев в суды было подано около 400 исков, относительно незаконных действий представителей "ПЦУ" и органов государственной власти. Было открыто около 250 уголовных производств", - приводят слова Бахова на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.Он отметил, что рассмотрение уголовных дел о захвате храмов продвигается очень медленно, а в некоторых случаях суды даже не подошли к рассмотрению дела по существу. "Такое положение дел сложилось из-за определенной позиции Верховного суда и других судебных органов, которые до сих пор спорят о том, какой суд должен рассматривать иски УПЦ", - добавил представитель Украинской церкви."Мы просим власть в пределах своей компетенции отменить те законы, которые не соответствуют сегодняшней конституции Украины, и инициировать новые законы, которые бы восстановили в правах верующих УПЦ и предоставили право свободно молиться в том храме, в каком они хотят, и не заставлять против их воли менять свою подчиненность, "переходя" в "ПЦУ", - заключил Бахов.Давление со стороны украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь началось в 2014 году и усилилось с приходом к власти Петра Порошенко. В 2018 году по инициативе Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организации была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20210128/tserkov-1595026066.html

https://ria.ru/20210217/varfolomey-1597831349.html

балашов

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, православная церковь украины (пцу), томас бах, московский патриархат, украинская православная церковь, петр порошенко, николай балашов, балашов, украина