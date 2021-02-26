https://ria.ru/20210226/udar-1599186471.html
Белый дом заявил о законности ударов по Сирии
Белый дом заявил о законности ударов по Сирии
Представитель Белого дома Джен Псаки заявила о законности ударов по Сирии - по ее словам, президент Джо Байден руководствовался полномочиями по защите военных... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T22:44
2021-02-26T22:44
2021-02-26T22:44
война в сирии
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила о законности ударов по Сирии - по ее словам, президент Джо Байден руководствовался полномочиями по защите военных США."Что касается внутреннего законодательства, президент предпринял эти действия в соответствии со своими полномочиями по защите военнослужащих США, цели были выбраны таким образом …, чтобы сдержать риск дополнительных нападений в последующие недели", - сказала Псаки журналистам.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
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министерство обороны сша, джо байден, сирия, сша, в мире