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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210226/udar-1599186471.html
Белый дом заявил о законности ударов по Сирии
Белый дом заявил о законности ударов по Сирии
Представитель Белого дома Джен Псаки заявила о законности ударов по Сирии - по ее словам, президент Джо Байден руководствовался полномочиями по защите военных... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T22:44
2021-02-26T22:44
война в сирии
министерство обороны сша
джо байден
сирия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила о законности ударов по Сирии - по ее словам, президент Джо Байден руководствовался полномочиями по защите военных США."Что касается внутреннего законодательства, президент предпринял эти действия в соответствии со своими полномочиями по защите военнослужащих США, цели были выбраны таким образом …, чтобы сдержать риск дополнительных нападений в последующие недели", - сказала Псаки журналистам.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
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министерство обороны сша, джо байден, сирия, сша, в мире

Белый дом заявил о законности ударов по Сирии

22:44 26.02.2021
 
© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Fotolia / Andrea Izzotti
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила о законности ударов по Сирии - по ее словам, президент Джо Байден руководствовался полномочиями по защите военных США.
"Что касается внутреннего законодательства, президент предпринял эти действия в соответствии со своими полномочиями по защите военнослужащих США, цели были выбраны таким образом …, чтобы сдержать риск дополнительных нападений в последующие недели", - сказала Псаки журналистам.

"Что касается международного законодательства, то США действовали в соответствии со своим правом на самооборону, как это отражено в статье 50 пункт 1 Хартии ООН. Удары были и необходимы, чтобы ответить на угрозу, и пропорциональны предыдущим атакам", - добавила Псаки.

Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 21:45Война в Сирии
Пентагон ответил на слова Лаврова о позднем уведомлении об ударе по Сирии
 
Война в СирииМинистерство обороны СШАДжо БайденСирияСШАВ мире
 
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