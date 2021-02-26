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Иран назвал удар США по Сирии нарушением международного права
Иран назвал удар США по Сирии нарушением международного права
Тегеран считает удар США по Сирии агрессией и нарушением международного права, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T22:20
2021-02-26T22:20
2021-02-26T22:53
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ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости. Тегеран считает удар США по Сирии агрессией и нарушением международного права, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.Как отметил Хатибзаде, США нанесли удар по Сирии "в продолжение постоянной агрессии" Израиля. Он также подчеркнул, что "американские базы на незаконных основаниях находятся на территории Сирии и (на них американцы - ред.) занимаются подготовкой террористов".По словам дипломата, удар США по объектам в Сирии является нарушением суверенитета и территориальной целостности страны и приведет к росту боестолкновений и дестабилизации ситуации в регионе.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
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сирия, иран, сша, в мире
ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости. Тегеран
считает удар США
по Сирии
агрессией и нарушением международного права, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
"Официальный представитель МИД Ирана решительно осудил незаконное и агрессивное нападение американских сил в восточной части Сирии, которое является нарушением международного права", - говорится в заявлении ведомства.
Как отметил Хатибзаде, США нанесли удар по Сирии "в продолжение постоянной агрессии" Израиля. Он также подчеркнул, что "американские базы на незаконных основаниях находятся на территории Сирии и (на них американцы - ред.) занимаются подготовкой террористов".
По словам дипломата, удар США по объектам в Сирии является нарушением суверенитета и территориальной целостности страны и приведет к росту боестолкновений и дестабилизации ситуации в регионе.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.