https://ria.ru/20210226/udar-1599173159.html

Сенатор призвал администрацию Байдена объяснить причины удара по Сирии

Сенатор призвал администрацию Байдена объяснить причины удара по Сирии

Американский сенатор-демократ Тим Кейн призвал администрацию президента США Джо Байдена дать объяснение конгрессу причин нанесения авиаудара по территории... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T20:27

2021-02-26T20:27

2021-02-26T20:27

война в сирии

тим кейн (сенатор)

ллойд остин

джо байден

ирак

сирия

сша

в мире

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Американский сенатор-демократ Тим Кейн призвал администрацию президента США Джо Байдена дать объяснение конгрессу причин нанесения авиаудара по территории Сирии.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин. В свою очередь, министерство обороны Ирака опровергло заявления Остина о якобы имевшем место обмене разведданными перед ударом по иракско-сирийской границе.По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек. При этом член комитета по безопасности и обороне в иракском парламенте Каты ар-Ракаби заявил РИА Новости, что авиаудар США по объекту на границе Сирии и Ирака не привел к жертвам, так как был нанесен по пустому складу.Дамаск осудил авиаудар США по юго-востоку страны и предупредил о возможной эскалации ситуации в регионе.

https://ria.ru/20210226/udar-1599137499.html

ирак

сирия

сша

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тим кейн (сенатор), ллойд остин, джо байден, ирак, сирия, сша, в мире