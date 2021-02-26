Сенатор призвал администрацию Байдена объяснить причины удара по Сирии
© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Американский сенатор-демократ Тим Кейн призвал администрацию президента США Джо Байдена дать объяснение конгрессу причин нанесения авиаудара по территории Сирии.
"Американский народ заслуживает знать объяснение администрации по поводу этих ударов и юридическое обоснование совершения действий без обращения в конгресс. Наступательные военные действия без одобрения конгресса неконституционны в отсутствие исключительных обстоятельств. Конгресс должен быть полностью проинформирован по этому поводу незамедлительно", - говорится в заявлении политика на его сайте.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин. В свою очередь, министерство обороны Ирака опровергло заявления Остина о якобы имевшем место обмене разведданными перед ударом по иракско-сирийской границе.
По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек. При этом член комитета по безопасности и обороне в иракском парламенте Каты ар-Ракаби заявил РИА Новости, что авиаудар США по объекту на границе Сирии и Ирака не привел к жертвам, так как был нанесен по пустому складу.
Дамаск осудил авиаудар США по юго-востоку страны и предупредил о возможной эскалации ситуации в регионе.
25 октября 2019, 19:16ИнфографикаГуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии