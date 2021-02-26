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Война в Сирии
https://ria.ru/20210226/udar-1599173159.html
Сенатор призвал администрацию Байдена объяснить причины удара по Сирии
Сенатор призвал администрацию Байдена объяснить причины удара по Сирии
Американский сенатор-демократ Тим Кейн призвал администрацию президента США Джо Байдена дать объяснение конгрессу причин нанесения авиаудара по территории... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T20:27
2021-02-26T20:27
война в сирии
тим кейн (сенатор)
ллойд остин
джо байден
ирак
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Американский сенатор-демократ Тим Кейн призвал администрацию президента США Джо Байдена дать объяснение конгрессу причин нанесения авиаудара по территории Сирии.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин. В свою очередь, министерство обороны Ирака опровергло заявления Остина о якобы имевшем место обмене разведданными перед ударом по иракско-сирийской границе.По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек. При этом член комитета по безопасности и обороне в иракском парламенте Каты ар-Ракаби заявил РИА Новости, что авиаудар США по объекту на границе Сирии и Ирака не привел к жертвам, так как был нанесен по пустому складу.Дамаск осудил авиаудар США по юго-востоку страны и предупредил о возможной эскалации ситуации в регионе.
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тим кейн (сенатор), ллойд остин, джо байден, ирак, сирия, сша, в мире

Сенатор призвал администрацию Байдена объяснить причины удара по Сирии

20:27 26.02.2021
 
© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Американский сенатор-демократ Тим Кейн призвал администрацию президента США Джо Байдена дать объяснение конгрессу причин нанесения авиаудара по территории Сирии.
"Американский народ заслуживает знать объяснение администрации по поводу этих ударов и юридическое обоснование совершения действий без обращения в конгресс. Наступательные военные действия без одобрения конгресса неконституционны в отсутствие исключительных обстоятельств. Конгресс должен быть полностью проинформирован по этому поводу незамедлительно", - говорится в заявлении политика на его сайте.
Военный патруль США на дороге из Ракки в Хасеке - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 17:11Война в Сирии
МИД Сирии назвал авиаудар США нарушением международного права
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин. В свою очередь, министерство обороны Ирака опровергло заявления Остина о якобы имевшем место обмене разведданными перед ударом по иракско-сирийской границе.
По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек. При этом член комитета по безопасности и обороне в иракском парламенте Каты ар-Ракаби заявил РИА Новости, что авиаудар США по объекту на границе Сирии и Ирака не привел к жертвам, так как был нанесен по пустому складу.
Дамаск осудил авиаудар США по юго-востоку страны и предупредил о возможной эскалации ситуации в регионе.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 25.10.2019
25 октября 2019, 19:16Инфографика
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
 
Война в СирииТим Кейн (сенатор)Ллойд ОстинДжо БайденИракСирияСШАВ мире
 
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