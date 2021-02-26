МИД Сирии назвал авиаудар США нарушением международного права
17:11 26.02.2021 (обновлено: 17:48 26.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенный патруль США на дороге из Ракки в Хасеке
КАИР, 26 фев – РИА Новости. Дамаск осуждает авиаудар США по юго-востоку страны и предупреждает о возможной эскалации ситуации в регионе, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД САР.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин. По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек.
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"Сирия жестко осуждает трусливую американскую агрессию, целью которой стали районы провинции Дейр-эз-Зор рядом с границей с Ираком. Эта атака противоречит международному праву и уставу ООН. САР предостерегает, что этот шаг приведет к последствиям, которые в свою очередь вызовут эскалацию ситуации в регионе", - говорится в заявлении МИД.
По мнению Дамаска, агрессивные действия Вашингтона являются негативным сигналом того, что администрация Джо Байдена в своей политике будет придерживаться не международного права, а "закона джунглей", так же как это делала администрация Дональда Трампа.
"Сирия требует от США изменить свою агрессивную политику в отношении САР, прекратить разнообразную поддержку террористических группировок, атакующих Сирию и ее народ, и прекратить вкладываться в эти группировки", - говорится в заявлении.