https://ria.ru/20210226/udar-1599042751.html

В Госдуме прокомментировали удар США по Сирии

В Госдуме прокомментировали удар США по Сирии

Удар США по иранскому ополчению в Сирии является еще одним свидетельством того, что среди целей, которые Штаты преследуют в Сирии, борьба с терроризмом на... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:04

2021-02-26T10:04

2021-02-26T10:26

россия

сирия

безопасность

война в сирии

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дмитрий саблин

сша

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Удар США по иранскому ополчению в Сирии является еще одним свидетельством того, что среди целей, которые Штаты преследуют в Сирии, борьба с терроризмом на последнем месте, вероятно, это элемент давления на Иран в преддверии переговоров по СВПД, считает глава группы дружбы между парламентами РФ и САР, первый зампред "Боевого братства" Дмитрий Саблин.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин."США, которых сюда, как и в соседний Ирак, никто не звал, вооружали "своих" боевиков, резавших головы мирным сирийцам не хуже ИГИЛ* (запрещено в РФ), своими санкциями пытаются устроить Сирии средневековую осаду, одновременно открыто грабят страну на захваченной её части", - подчеркнул парламентарий.Россия же, указал депутат, стремится помочь мирному населению, наладить жизнь, содействовать возвращению беженцев."Удары по силам законного правительства и его союзникам под надуманными предлогами далеко не редкость. Предыдущий, трамповский, мы видели в Дамаске своими глазами. Удары наносились и при лауреате Нобелевской премии мира Обаме. От смены декораций с республиканских на демократические ничего не поменялось. Прикрываться событиями в Ираке, давно ввергнутом США в кровавый хаос, обычное для них лицемерие", - заключил Саблин.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210226/nato-1599026333.html

https://ria.ru/20210218/voyna-1597894475.html

россия

сирия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сирия, безопасность, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дмитрий саблин, сша