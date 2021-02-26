В Госдуме прокомментировали удар США по Сирии
10:04 26.02.2021 (обновлено: 10:26 26.02.2021)
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Удар США по иранскому ополчению в Сирии является еще одним свидетельством того, что среди целей, которые Штаты преследуют в Сирии, борьба с терроризмом на последнем месте, вероятно, это элемент давления на Иран в преддверии переговоров по СВПД, считает глава группы дружбы между парламентами РФ и САР, первый зампред "Боевого братства" Дмитрий Саблин.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
"Ничего нового. Удар американцев по иранскому ополчению - ещё одно свидетельство того, что среди целей, которые США преследуют в Сирии, борьба с терроризмом, если и присутствует, то на последнем месте... Думаю, это ещё и элемент давления на Иран в преддверии переговоров по СВПД. Дубина на столе переговоров - излюбленный аксессуар "избранной нации", - сказал Саблин РИА Новости.
"США, которых сюда, как и в соседний Ирак, никто не звал, вооружали "своих" боевиков, резавших головы мирным сирийцам не хуже ИГИЛ* (запрещено в РФ), своими санкциями пытаются устроить Сирии средневековую осаду, одновременно открыто грабят страну на захваченной её части", - подчеркнул парламентарий.
Россия же, указал депутат, стремится помочь мирному населению, наладить жизнь, содействовать возвращению беженцев.
"Удары по силам законного правительства и его союзникам под надуманными предлогами далеко не редкость. Предыдущий, трамповский, мы видели в Дамаске своими глазами. Удары наносились и при лауреате Нобелевской премии мира Обаме. От смены декораций с республиканских на демократические ничего не поменялось. Прикрываться событиями в Ираке, давно ввергнутом США в кровавый хаос, обычное для них лицемерие", - заключил Саблин.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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