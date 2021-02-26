https://ria.ru/20210226/udar-1599028070.html

WP: в результате удара США по Сирии погибло несколько человек

WP: в результате удара США по Сирии погибло несколько человек

Несколько человек погибли в результате авиаудара США по объектам проиранского ополчения в Сирии у иракской границы, сообщает газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T06:12

2021-02-26T06:12

2021-02-26T08:38

ллойд остин

министерство обороны сша

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сирия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Несколько человек погибли в результате авиаудара США по объектам проиранского ополчения в Сирии у иракской границы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации.По словам источника, есть основания полагать, что удар привел к гибели "горстки людей".Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара.

https://ria.ru/20210224/obstrel-1598849271.html

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ирак

сирия

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ллойд остин, министерство обороны сша, москва, ирак, сирия, сша, в мире