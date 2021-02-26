https://ria.ru/20210226/udar-1599027544.html

Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара

Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара

США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, заявил американский министр обороны Ллойд Остин. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T05:45

2021-02-26T05:45

2021-02-26T12:12

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ллойд остин

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, использовавшимся рядом поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В ведомстве подчеркнули, что это был ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.При этом он отметил, что не может сказать большего, однако выразил уверенность, что американские военные "точно знают, куда ударили".Представитель Пентагона Джон Кирби, заявление которого поступило в распоряжение РИА Новости, ранее сообщил, что нанести удар приказал президент Джо Байден.По информации Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек.

https://ria.ru/20210224/obstrel-1598849271.html

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вашингтон, ллойд остин, министерство обороны сша, ирак, сирия, хезболла, сша, в мире