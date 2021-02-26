Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара
05:45 26.02.2021 (обновлено: 12:12 26.02.2021)
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГенерал армии США Ллойд Джеймс Остин III
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, использовавшимся рядом поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В ведомстве подчеркнули, что это был ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
"Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели. <...> Мы уверены, что цель использовалась тем же шиитским ополчением, которое осуществило удары (по американским военнослужащим. — Прим. ред.)", — сказал Остин.
При этом он отметил, что не может сказать большего, однако выразил уверенность, что американские военные "точно знают, куда ударили".
Представитель Пентагона Джон Кирби, заявление которого поступило в распоряжение РИА Новости, ранее сообщил, что нанести удар приказал президент Джо Байден.
По информации Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек.
24 февраля, 22:03Боевики обстреляли пропускной пункт в Сирии