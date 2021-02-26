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Пентагон назвал цель удара США по Сирии
Пентагон назвал цель удара США по Сирии
США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению в ответ на обстрел своих сил по приказу президента Джо Байдена, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T03:36
2021-02-26T06:26
вашингтон
джон кирби
хезболла
иран
министерство обороны сша
сирия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению в ответ на обстрел своих сил по приказу президента Джо Байдена, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.Отмечается, что американской стороне удалось разрушить ряд объектов на пограничном пункте, использовавшегося рядом поддерживаемых Ираном военизированными группировками, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада"."Этот соразмерный военный ответ был осуществлен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции. Эта операция посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции. В то же время мы действовали в решительном стиле, направленном на деэскалацию общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке", — добавил Кирби.Также, утверждает представитель Пентагона, эти действия направлены на "деэскалацию общей ситуации" как в Восточной Сирии, так и в Ираке.Позднее министра обороны США Ллойд Остин сообщил, что, нанося удар в САР, Вашингтон руководствовался разведывательной информацией иракской стороны.
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вашингтон, джон кирби, хезболла, иран, министерство обороны сша, сирия, сша, в мире

Пентагон назвал цель удара США по Сирии

03:36 26.02.2021 (обновлено: 06:26 26.02.2021)
 
CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению в ответ на обстрел своих сил по приказу президента Джо Байдена, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

"По распоряжению президента Байдена вооруженные силы США сегодня вечером нанесли авиаудары против инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в Восточной Сирии. Эти удары было разрешено провести в ответ на недавние атаки против американских военнослужащих и военнослужащих коалиции в Ираке, и на продолжающуюся угрозу этим военнослужащим", — говорится в заявлении Кирби, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что американской стороне удалось разрушить ряд объектов на пограничном пункте, использовавшегося рядом поддерживаемых Ираном военизированными группировками, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".
"Этот соразмерный военный ответ был осуществлен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции. Эта операция посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции. В то же время мы действовали в решительном стиле, направленном на деэскалацию общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке", — добавил Кирби.
Также, утверждает представитель Пентагона, эти действия направлены на "деэскалацию общей ситуации" как в Восточной Сирии, так и в Ираке.
Позднее министра обороны США Ллойд Остин сообщил, что, нанося удар в САР, Вашингтон руководствовался разведывательной информацией иракской стороны.
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ВашингтонДжон КирбиХезболлаИранМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
 
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