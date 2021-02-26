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В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве матери
В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве матери
Мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери, задержан во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:16
2021-02-26T12:16
2021-02-26T12:16
россия
следственный комитет россии (ск рф)
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери, задержан во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."Во Всеволожском районе задержан подозреваемый в убийстве матери… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" по факту безвестного исчезновения женщины 1956 года рождения", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, женщина пропала в городе Сертолово 29 августа прошлого года. У задержанного изъято предполагаемое орудие преступления."Произведен осмотр местности – участка лесного массива в городе Сертолово Всеволожского района – места предполагаемого сокрытия тела потерпевшей, которое до настоящего времени не обнаружено", - сказано в сообщении.Как сообщили местные СМИ, задержанный заявил, что мать умерла своей смертью, а он испугался, расчленил и закопал тело женщины.
https://ria.ru/20210226/sud-1599033402.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), всеволожский район, ленинградская область, происшествия