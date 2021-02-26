Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1599069221.html
В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве матери
В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве матери
Мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери, задержан во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:16
2021-02-26T12:16
россия
следственный комитет россии (ск рф)
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери, задержан во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."Во Всеволожском районе задержан подозреваемый в убийстве матери… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" по факту безвестного исчезновения женщины 1956 года рождения", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, женщина пропала в городе Сертолово 29 августа прошлого года. У задержанного изъято предполагаемое орудие преступления."Произведен осмотр местности – участка лесного массива в городе Сертолово Всеволожского района – места предполагаемого сокрытия тела потерпевшей, которое до настоящего времени не обнаружено", - сказано в сообщении.Как сообщили местные СМИ, задержанный заявил, что мать умерла своей смертью, а он испугался, расчленил и закопал тело женщины.
https://ria.ru/20210226/sud-1599033402.html
россия
всеволожский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), всеволожский район, ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве матери

12:16 26.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери, задержан во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"Во Всеволожском районе задержан подозреваемый в убийстве матери… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" по факту безвестного исчезновения женщины 1956 года рождения", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, женщина пропала в городе Сертолово 29 августа прошлого года. У задержанного изъято предполагаемое орудие преступления.
"Произведен осмотр местности – участка лесного массива в городе Сертолово Всеволожского района – места предполагаемого сокрытия тела потерпевшей, которое до настоящего времени не обнаружено", - сказано в сообщении.
Как сообщили местные СМИ, задержанный заявил, что мать умерла своей смертью, а он испугался, расчленил и закопал тело женщины.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
08:37
В Новосибирской области подросток ответит в суде за убийство учительницы
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Всеволожский районЛенинградская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:11Мария Бутина получила благодарность от Путина
14:09Кабул назвал условие сотрудничества с талибами против ИГ*
14:08В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками
14:06Людей под завалами кафе в Нижнем Новгороде больше нет
14:03Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"
14:03Лавров оценил ситуацию в Афганистане
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
Лента новостейМолния