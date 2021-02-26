https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1599033109.html

Обвинение просит ужесточить статью по делу об убийстве девушки в Кемерово

Обвинение просит ужесточить статью по делу об убийстве девушки в Кемерово

Гособвинение ходатайствует перед судом о возвращении прокурору дела против полицейских УМВД "Ленинский" города Кемерово, обвиняемых в халатности в связи с... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T08:35

2021-02-26T08:35

2021-02-26T13:10

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 26 фев — РИА Новости. Гособвинение ходатайствует перед судом о возвращении прокурору дела против полицейских УМВД "Ленинский" города Кемерово, обвиняемых в халатности в связи с гибелью 23-летней студентки КузГТУ, для переквалификации части статьи на более тяжкую, передает корреспондент РИА Новости.Убийство девушки, в котором обвиняется ее знакомый, произошло в январе прошлого года, однако история получила резонанс недавно, когда Следственный комитет обвинил в халатности двоих полицейских, а в соцсетях появилась расшифровка звонков жильцов дома в службу 112. Из расшифровки следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков. Согласно расшифровке, в последнем звонке соседи сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал, они своими силами вскрыли дверь, и оказалось, что девушка мертва. По версии следствия, полицейские зарегистрировали сообщение о конфликте в одной из квартир многоэтажного дома, однако не отправили группу на проверку информации. Обвиняемые со следствием не сотрудничали, вину не признали."В производстве суда находится уголовное дело по обвинению Балашова Михаила Владимировича и Тарицына Дмитрия Олеговича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК России. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 237 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по ходатайству сторон <...> мы вправе вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению в случае, если фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемых как более тяжкого преступления <...> учитывая, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии в действиях Балашова Михаила и Тарицына Дмитрия признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК России, то есть более тяжкого преступления <...> ходатайствуем возвратить уголовное дело <…> прокурору для устранения препятствий", — сказал представитель гособвинения.Адвокат потерпевших Илья Большаков заявил, что поддерживает ходатайство гособвинения и также сам заявил аналогичное ходатайство.В свою очередь, защитники подсудимых и подсудимые возразили против ходатайства. "Я возражаю против ходатайства, которое было заявлено прокурором и представителем потерпевших <…> поскольку телефонные звонки поступали не непосредственно в отдел полиции Ленинский, где работали наши подзащитные, а они поступали в службу 112. Мои подзащитные не были осведомлены, в каком состоянии находится потерпевшая", — заявила адвокат Дмитрия Тарицына.Первая часть статьи 293 УК России ("Халатность") предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев, согласно второй части статьи ("Халатность, повлекшая смерть человека"), виновному грозит пять лет лишения свободы.Позже стало известно, что суд удовлетворил ходатайство гособвинителя о возвращении дела прокурору для переквалификации части статьи на более тяжкую."Суд постановил уголовное дело в отношении Балашова Михаила Владимировича и Тарицына Дмитрия Олеговича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК России возвратить прокурору Ленинского района города Кемерово для устранения препятствий для его рассмотрения судом", — сказала судья.Судья отметила, что гибель потерпевшей наступила не только в результате травмы шеи и асфиксии, но и в результате травмы головы, "что может свидетельствовать о возможном наличии непрямой причинно-следственной связи между бездействием Балашова и Тарицына и наступившей впоследствии смерти" девушки.Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровской областной суд в течение десяти суток со дня оглашения.

https://ria.ru/20210225/ssory-1598978966.html

https://ria.ru/20200602/1572312140.html

кемерово

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кемерово, происшествия