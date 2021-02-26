https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1599033109.html
Обвинение просит ужесточить статью по делу об убийстве девушки в Кемерово
Обвинение просит ужесточить статью по делу об убийстве девушки в Кемерово
Гособвинение ходатайствует перед судом о возвращении прокурору дела против полицейских УМВД "Ленинский" города Кемерово, обвиняемых в халатности в связи с... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T08:35
2021-02-26T08:35
2021-02-26T13:10
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 26 фев — РИА Новости. Гособвинение ходатайствует перед судом о возвращении прокурору дела против полицейских УМВД "Ленинский" города Кемерово, обвиняемых в халатности в связи с гибелью 23-летней студентки КузГТУ, для переквалификации части статьи на более тяжкую, передает корреспондент РИА Новости.Убийство девушки, в котором обвиняется ее знакомый, произошло в январе прошлого года, однако история получила резонанс недавно, когда Следственный комитет обвинил в халатности двоих полицейских, а в соцсетях появилась расшифровка звонков жильцов дома в службу 112. Из расшифровки следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков. Согласно расшифровке, в последнем звонке соседи сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал, они своими силами вскрыли дверь, и оказалось, что девушка мертва. По версии следствия, полицейские зарегистрировали сообщение о конфликте в одной из квартир многоэтажного дома, однако не отправили группу на проверку информации. Обвиняемые со следствием не сотрудничали, вину не признали."В производстве суда находится уголовное дело по обвинению Балашова Михаила Владимировича и Тарицына Дмитрия Олеговича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК России. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 237 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по ходатайству сторон <...> мы вправе вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению в случае, если фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемых как более тяжкого преступления <...> учитывая, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии в действиях Балашова Михаила и Тарицына Дмитрия признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК России, то есть более тяжкого преступления <...> ходатайствуем возвратить уголовное дело <…> прокурору для устранения препятствий", — сказал представитель гособвинения.Адвокат потерпевших Илья Большаков заявил, что поддерживает ходатайство гособвинения и также сам заявил аналогичное ходатайство.В свою очередь, защитники подсудимых и подсудимые возразили против ходатайства. "Я возражаю против ходатайства, которое было заявлено прокурором и представителем потерпевших <…> поскольку телефонные звонки поступали не непосредственно в отдел полиции Ленинский, где работали наши подзащитные, а они поступали в службу 112. Мои подзащитные не были осведомлены, в каком состоянии находится потерпевшая", — заявила адвокат Дмитрия Тарицына.Первая часть статьи 293 УК России ("Халатность") предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев, согласно второй части статьи ("Халатность, повлекшая смерть человека"), виновному грозит пять лет лишения свободы.Позже стало известно, что суд удовлетворил ходатайство гособвинителя о возвращении дела прокурору для переквалификации части статьи на более тяжкую."Суд постановил уголовное дело в отношении Балашова Михаила Владимировича и Тарицына Дмитрия Олеговича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК России возвратить прокурору Ленинского района города Кемерово для устранения препятствий для его рассмотрения судом", — сказала судья.Судья отметила, что гибель потерпевшей наступила не только в результате травмы шеи и асфиксии, но и в результате травмы головы, "что может свидетельствовать о возможном наличии непрямой причинно-следственной связи между бездействием Балашова и Тарицына и наступившей впоследствии смерти" девушки.Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровской областной суд в течение десяти суток со дня оглашения.
https://ria.ru/20210225/ssory-1598978966.html
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кемерово, происшествия
КЕМЕРОВО, 26 фев — РИА Новости.
Гособвинение ходатайствует перед судом о возвращении прокурору дела против полицейских УМВД "Ленинский" города Кемерово
, обвиняемых в халатности в связи с гибелью 23-летней студентки КузГТУ, для переквалификации части статьи на более тяжкую, передает корреспондент РИА Новости.
Убийство девушки, в котором обвиняется ее знакомый, произошло в январе прошлого года, однако история получила резонанс недавно, когда Следственный комитет обвинил в халатности двоих полицейских, а в соцсетях появилась расшифровка звонков жильцов дома в службу 112. Из расшифровки следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков. Согласно расшифровке, в последнем звонке соседи сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал
, они своими силами вскрыли дверь, и оказалось, что девушка мертва. По версии следствия, полицейские зарегистрировали сообщение о конфликте в одной из квартир многоэтажного дома, однако не отправили группу на проверку информации. Обвиняемые со следствием не сотрудничали, вину не признали.
"В производстве суда находится уголовное дело по обвинению Балашова Михаила Владимировича и Тарицына Дмитрия Олеговича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК России. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 237 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по ходатайству сторон <...> мы вправе вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению в случае, если фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемых как более тяжкого преступления <...> учитывая, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии в действиях Балашова Михаила и Тарицына Дмитрия признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК России, то есть более тяжкого преступления <...> ходатайствуем возвратить уголовное дело <…> прокурору для устранения препятствий", — сказал представитель гособвинения.
Адвокат потерпевших Илья Большаков заявил, что поддерживает ходатайство гособвинения и также сам заявил аналогичное ходатайство.
В свою очередь, защитники подсудимых и подсудимые возразили против ходатайства. "Я возражаю против ходатайства, которое было заявлено прокурором и представителем потерпевших <…> поскольку телефонные звонки поступали не непосредственно в отдел полиции Ленинский, где работали наши подзащитные, а они поступали в службу 112. Мои подзащитные не были осведомлены, в каком состоянии находится потерпевшая", — заявила адвокат Дмитрия Тарицына.
Первая часть статьи 293 УК России ("Халатность") предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев, согласно второй части статьи ("Халатность, повлекшая смерть человека"), виновному грозит пять лет лишения свободы.
Позже стало известно, что суд удовлетворил ходатайство гособвинителя о возвращении дела прокурору для переквалификации части статьи на более тяжкую.
"Суд постановил уголовное дело в отношении Балашова Михаила Владимировича и Тарицына Дмитрия Олеговича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК России возвратить прокурору Ленинского района города Кемерово для устранения препятствий для его рассмотрения судом", — сказала судья.
Судья отметила, что гибель потерпевшей наступила не только в результате травмы шеи и асфиксии, но и в результате травмы головы, "что может свидетельствовать о возможном наличии непрямой причинно-следственной связи между бездействием Балашова и Тарицына и наступившей впоследствии смерти" девушки.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровской областной суд в течение десяти суток со дня оглашения.