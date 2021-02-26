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Врач-офтальмолог рассказала, можно ли изменить цвет глаз
Врач-офтальмолог рассказала, можно ли изменить цвет глаз
Некоторые люди замечают со временем изменение цвета своих глаз, другие сами хотели бы подкорректировать оттенок радужной оболочки. Можно ли стать голубоглазым... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T02:11
2021-02-26T02:11
ирина лещенко
россия
здоровье
национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
общество
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Некоторые люди замечают со временем изменение цвета своих глаз, другие сами хотели бы подкорректировать оттенок радужной оболочки. Можно ли стать голубоглазым или черноглазым по собственному желанию и чем грозят подобные операции, рассказала в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.Доказательств, что так называемое обесцвечивание глаз связано с болезнями, не существует, отметила Лещенко и уточнила, что это не касается случаев, когда есть фиброз сетчатки или в глаз попадают инородные тела. С помощью операции можно изменить цвет глаз. Широко известны два способа: лазерная коррекция цвета для осветления пигмента и инъекция красящего вещества в склеру – плотную непрозрачную оболочку глазного яблока. Но врач-офтальмолог считает такие методы опасными."Операция по изменению цвета радужки – это не операция, а вредительство. Если вводимое вещество токсичное, может наступить атрофия зрительного нерва и все что угодно. Это калечащая операция, а толку от нее, откровенно говоря, мало. Хотите изменить цвет глаз – надевайте контактные линзы любого цвета: фиолетовый, розовый, красный, в крапинку. Это намного более безопасно, чем операции по смене цвета глаз", – уверена она.На необходимость защиты от яркого солнечного света цвет глаз не влияет, отметила Лещенко. По ее словам, солнцезащитные очки важно использовать всем, независимо от того, темная или светлая у вас радужка глаз. "У всех своя собственная светочувствительность. Если она повышена, тогда желательно использовать средства защиты от света как можно больше, может быть, не только на улице, но и в помещении, если очень яркий цвет", – подчеркнула врач-офтальмолог.
https://ria.ru/20210224/zrenie-1598705135.html
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ирина лещенко, россия, здоровье, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, общество

Врач-офтальмолог рассказала, можно ли изменить цвет глаз

02:11 26.02.2021
 
© Fotolia / MaxsimГлаз человека
Глаз человека - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Fotolia / Maxsim
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Некоторые люди замечают со временем изменение цвета своих глаз, другие сами хотели бы подкорректировать оттенок радужной оболочки. Можно ли стать голубоглазым или черноглазым по собственному желанию и чем грозят подобные операции, рассказала в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.
"С возрастом глаза становятся более блеклые, особенно страдают люди, у которых изначально светлые глаза. Есть такая фраза – выцветшие глаза. Цвет радужки зависит от количества пигмента: если пигмента в радужке много, значит, глаза темные, а если мало – более светлые. Количество пигмента с возрастом может уменьшаться, идет обесцвечивание", – объяснила она.
Доказательств, что так называемое обесцвечивание глаз связано с болезнями, не существует, отметила Лещенко и уточнила, что это не касается случаев, когда есть фиброз сетчатки или в глаз попадают инородные тела.
С помощью операции можно изменить цвет глаз. Широко известны два способа: лазерная коррекция цвета для осветления пигмента и инъекция красящего вещества в склеру – плотную непрозрачную оболочку глазного яблока. Но врач-офтальмолог считает такие методы опасными.
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"Операция по изменению цвета радужки – это не операция, а вредительство. Если вводимое вещество токсичное, может наступить атрофия зрительного нерва и все что угодно. Это калечащая операция, а толку от нее, откровенно говоря, мало. Хотите изменить цвет глаз – надевайте контактные линзы любого цвета: фиолетовый, розовый, красный, в крапинку. Это намного более безопасно, чем операции по смене цвета глаз", – уверена она.
На необходимость защиты от яркого солнечного света цвет глаз не влияет, отметила Лещенко. По ее словам, солнцезащитные очки важно использовать всем, независимо от того, темная или светлая у вас радужка глаз.
"У всех своя собственная светочувствительность. Если она повышена, тогда желательно использовать средства защиты от света как можно больше, может быть, не только на улице, но и в помещении, если очень яркий цвет", – подчеркнула врач-офтальмолог.
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Ирина ЛещенкоРоссияЗдоровьеНациональный медико-хирургический центр имени Н. И. ПироговаОбщество
 
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