Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США, называя своих граждан "внутренними террористами", изобрели новый термин для обозначения общественных деятелей, которые идут против мейнстрима, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотелось бы вспомнить в этой связи, как американская Фемида бывает жестокой в отношении к своим согражданам, которые занимаются политикой", - сказала она. Она напомнила о кампании в США "по поиску и наказанию причастных к пресловутому якобы вмешательству России в американские выборы". Захарова заметила, что по итогам "никаких реальных доказательств предусмотрено не было".
Она добавила, что "апофеозом стала развернутая американскими спецслужбами широкая кампания преследования участников так называемого штурма Капитолия 6 января и других не согласных с победой (Джо) Байдена, которым его администрация и дружественные ей СМИ приклеили ярлык внутренних террористов".
"Как вам такое? Изобретен просто новый термин для обозначения тех самых общественных и политических деятелей, которые идут против мейстрима", - добавила она.
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Шестого января сторонники Дональда Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.
Экс-советник Трампа Стоун ранее был осужден на три с лишним года тюрьмы за воспрепятствование суду в рамках "российского расследования" спецпрокурора США Роберта Мюллера. Суд счел доказанным, что Стоун препятствовал суду и лгал конгрессу, чтобы защитить своего друга Трампа. В декабре прошлого года Трамп помиловал Стоуна.
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