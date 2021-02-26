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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210226/termin-1599091308.html
Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
США, называя своих граждан "внутренними террористами", изобрели новый термин для обозначения общественных деятелей, которые идут против мейнстрима, заявила на... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:49
2021-02-26T13:49
захват капитолия в вашингтоне
россия
капитолий
мария захарова
дональд трамп
роберт мюллер
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США, называя своих граждан "внутренними террористами", изобрели новый термин для обозначения общественных деятелей, которые идут против мейнстрима, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она добавила, что "апофеозом стала развернутая американскими спецслужбами широкая кампания преследования участников так называемого штурма Капитолия 6 января и других не согласных с победой (Джо) Байдена, которым его администрация и дружественные ей СМИ приклеили ярлык внутренних террористов"."Как вам такое? Изобретен просто новый термин для обозначения тех самых общественных и политических деятелей, которые идут против мейстрима", - добавила она.Шестого января сторонники Дональда Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.Экс-советник Трампа Стоун ранее был осужден на три с лишним года тюрьмы за воспрепятствование суду в рамках "российского расследования" спецпрокурора США Роберта Мюллера. Суд счел доказанным, что Стоун препятствовал суду и лгал конгрессу, чтобы защитить своего друга Трампа. В декабре прошлого года Трамп помиловал Стоуна.
https://ria.ru/20210224/raspad-1598764735.html
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россия, капитолий, мария захарова, дональд трамп, роберт мюллер, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"

13:49 26.02.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США, называя своих граждан "внутренними террористами", изобрели новый термин для обозначения общественных деятелей, которые идут против мейнстрима, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотелось бы вспомнить в этой связи, как американская Фемида бывает жестокой в отношении к своим согражданам, которые занимаются политикой", - сказала она. Она напомнила о кампании в США "по поиску и наказанию причастных к пресловутому якобы вмешательству России в американские выборы". Захарова заметила, что по итогам "никаких реальных доказательств предусмотрено не было".
Она добавила, что "апофеозом стала развернутая американскими спецслужбами широкая кампания преследования участников так называемого штурма Капитолия 6 января и других не согласных с победой (Джо) Байдена, которым его администрация и дружественные ей СМИ приклеили ярлык внутренних террористов".
"Как вам такое? Изобретен просто новый термин для обозначения тех самых общественных и политических деятелей, которые идут против мейстрима", - добавила она.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 13:23
В Госдуме предрекли распад США через 20 лет
Шестого января сторонники Дональда Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.
Экс-советник Трампа Стоун ранее был осужден на три с лишним года тюрьмы за воспрепятствование суду в рамках "российского расследования" спецпрокурора США Роберта Мюллера. Суд счел доказанным, что Стоун препятствовал суду и лгал конгрессу, чтобы защитить своего друга Трампа. В декабре прошлого года Трамп помиловал Стоуна.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 08:00
Как заставить американцев воевать за химеру либеральной глобализации
 
Захват Капитолия в ВашингтонеРоссияКапитолийМария ЗахароваДональд ТрампРоберт МюллерМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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