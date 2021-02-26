https://ria.ru/20210226/svideteli-1599057071.html

Волгоградский адвокат подкупил свидетеля по уголовному делу за бутылку

Волгоградский адвокат подкупил свидетеля по уголовному делу за бутылку

Следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката из Волгограда, подозреваемого в подкупе двух основных свидетелей по уголовному делу, сообщает СУСК... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:19

2021-02-26T11:19

2021-02-26T11:19

россия

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

волгоградская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката из Волгограда, подозреваемого в подкупе двух основных свидетелей по уголовному делу, сообщает СУСК России по Волгоградской области.Поверив защитнику, свидетели сообщили в суде, что в день преступления не видели злоумышленника в квартире потерпевшего. Впоследствии эти показания легли в основу оправдательного приговора, отметили в СК. Гособвинитель инициировал проверку по данному факту, а следователям удалось установить обстоятельства подкупа.Уголовное дело в отношении адвоката возбуждено по статье "Подкуп свидетелей в целях дачи ими ложных показаний". Параллельно органы прокуратуры добиваются повторного рассмотрения уголовного дела об убийстве, идет процедура обжаловали оправдательного приговора.

https://ria.ru/20210226/advokat-1599046881.html

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волгоград

волгоградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия