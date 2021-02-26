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Волгоградский адвокат подкупил свидетеля по уголовному делу за бутылку
Волгоградский адвокат подкупил свидетеля по уголовному делу за бутылку
Следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката из Волгограда, подозреваемого в подкупе двух основных свидетелей по уголовному делу, сообщает СУСК... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:19
2021-02-26T11:19
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката из Волгограда, подозреваемого в подкупе двух основных свидетелей по уголовному делу, сообщает СУСК России по Волгоградской области.Поверив защитнику, свидетели сообщили в суде, что в день преступления не видели злоумышленника в квартире потерпевшего. Впоследствии эти показания легли в основу оправдательного приговора, отметили в СК. Гособвинитель инициировал проверку по данному факту, а следователям удалось установить обстоятельства подкупа.Уголовное дело в отношении адвоката возбуждено по статье "Подкуп свидетелей в целях дачи ими ложных показаний". Параллельно органы прокуратуры добиваются повторного рассмотрения уголовного дела об убийстве, идет процедура обжаловали оправдательного приговора.
https://ria.ru/20210226/advokat-1599046881.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия

Волгоградский адвокат подкупил свидетеля по уголовному делу за бутылку

11:19 26.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката из Волгограда, подозреваемого в подкупе двух основных свидетелей по уголовному делу, сообщает СУСК России по Волгоградской области.
"По данным следствия, адвокат, осуществляя защиту подсудимого по уголовному делу об убийстве, решил склонить к даче ложных показаний двух основных свидетелей обвинения. Взамен обещал щедро заплатить: одному - 100 тысяч рублей, а второму – бутылку спиртного", - говорится в сообщении.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
10:33
Красноярский адвокат стал фигурантом дела о мошенничестве
Поверив защитнику, свидетели сообщили в суде, что в день преступления не видели злоумышленника в квартире потерпевшего. Впоследствии эти показания легли в основу оправдательного приговора, отметили в СК. Гособвинитель инициировал проверку по данному факту, а следователям удалось установить обстоятельства подкупа.
Уголовное дело в отношении адвоката возбуждено по статье "Подкуп свидетелей в целях дачи ими ложных показаний". Параллельно органы прокуратуры добиваются повторного рассмотрения уголовного дела об убийстве, идет процедура обжаловали оправдательного приговора.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
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