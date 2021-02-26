https://ria.ru/20210226/suitsid-1599043359.html

Во Владивостоке завели дело после гибели чиновника, сообщил источник

Во Владивостоке завели дело после гибели чиновника, сообщил источник

Дело о доведении до самоубийства возбуждено после смерти и.о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:10

2021-02-26T10:10

2021-02-26T10:10

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Дело о доведении до самоубийства возбуждено после смерти и.о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александра Скорлякова на рабочем месте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В субботу, 20 февраля, в мэрии РИА Новости сообщили, что Скорлякова нашли мертвым на рабочем месте. Он трудился в администрации с декабря 2019 года. Источник тогда сообщал РИА Новости, что Скорляков, предварительно, покончил с собой.Он не уточнил, есть ли уже по делу подозреваемые.

https://ria.ru/20200912/samoubiystvo-1577132338.html

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия