https://ria.ru/20210226/suitsid-1599043359.html
Во Владивостоке завели дело после гибели чиновника, сообщил источник
Во Владивостоке завели дело после гибели чиновника, сообщил источник
Дело о доведении до самоубийства возбуждено после смерти и.о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:10
2021-02-26T10:10
2021-02-26T10:10
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Дело о доведении до самоубийства возбуждено после смерти и.о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александра Скорлякова на рабочем месте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В субботу, 20 февраля, в мэрии РИА Новости сообщили, что Скорлякова нашли мертвым на рабочем месте. Он трудился в администрации с декабря 2019 года. Источник тогда сообщал РИА Новости, что Скорляков, предварительно, покончил с собой.Он не уточнил, есть ли уже по делу подозреваемые.
https://ria.ru/20200912/samoubiystvo-1577132338.html
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владивосток, происшествия