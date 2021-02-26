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Во Владивостоке завели дело после гибели чиновника, сообщил источник
Во Владивостоке завели дело после гибели чиновника, сообщил источник
Дело о доведении до самоубийства возбуждено после смерти и.о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:10
2021-02-26T10:10
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Дело о доведении до самоубийства возбуждено после смерти и.о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александра Скорлякова на рабочем месте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В субботу, 20 февраля, в мэрии РИА Новости сообщили, что Скорлякова нашли мертвым на рабочем месте. Он трудился в администрации с декабря 2019 года. Источник тогда сообщал РИА Новости, что Скорляков, предварительно, покончил с собой.Он не уточнил, есть ли уже по делу подозреваемые.
https://ria.ru/20200912/samoubiystvo-1577132338.html
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владивосток, происшествия

Во Владивостоке завели дело после гибели чиновника, сообщил источник

10:10 26.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПортфель чиновника
Портфель чиновника - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Дело о доведении до самоубийства возбуждено после смерти и.о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александра Скорлякова на рабочем месте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В субботу, 20 февраля, в мэрии РИА Новости сообщили, что Скорлякова нашли мертвым на рабочем месте. Он трудился в администрации с декабря 2019 года. Источник тогда сообщал РИА Новости, что Скорляков, предварительно, покончил с собой.
"По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства", - сказал собеседник.
Он не уточнил, есть ли уже по делу подозреваемые.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября 2020, 12:49
Заведено дело о доведении до самоубийства после гибели ребенка под Пензой
 
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