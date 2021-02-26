https://ria.ru/20210226/sud-1599184045.html

Жительницу Тюмени будут судить за попытку продать дочь

Жительницу Тюмени будут судить за попытку продать дочь

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Тюмени, пытавшейся продать в Москве за 1 миллион рублей свою дочь, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T22:10

2021-02-26T22:10

2021-02-26T22:10

людмила нефедова

москва

тюмень

происшествия

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Тюмени, пытавшейся продать в Москве за 1 миллион рублей свою дочь, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.По версии следствия, в конце 2020 года жительница Тюмени решила продать свою дочь 2007 года рождения. Для этого в интернете она вступила в переписку с потенциальными покупателями. В ходе диалога обвиняемая договорилась о продаже дочери за 1 миллион рублей. Прилетев 28 декабря 2020 года в Москву, женщина вместе с дочерью прибыла в гостиницу, расположенную на Коровинском шоссе, где передала малолетнюю покупателю, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия.Злоумышленница была задержана сотрудниками правоохранительных органов на месте происшествия.

https://ria.ru/20201027/mladenets-1581710618.html

москва

тюмень

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, москва, тюмень, происшествия