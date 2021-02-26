Жительницу Тюмени будут судить за попытку продать дочь
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Тюмени, пытавшейся продать в Москве за 1 миллион рублей свою дочь, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"Тимирязевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы Тюмени. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б, з" ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего). Уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Женщина содержится под стражей", - сказала Нефедова.
По версии следствия, в конце 2020 года жительница Тюмени решила продать свою дочь 2007 года рождения. Для этого в интернете она вступила в переписку с потенциальными покупателями. В ходе диалога обвиняемая договорилась о продаже дочери за 1 миллион рублей. Прилетев 28 декабря 2020 года в Москву, женщина вместе с дочерью прибыла в гостиницу, расположенную на Коровинском шоссе, где передала малолетнюю покупателю, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия.
Злоумышленница была задержана сотрудниками правоохранительных органов на месте происшествия.
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