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Жительницу Тюмени будут судить за попытку продать дочь
Жительницу Тюмени будут судить за попытку продать дочь
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Тюмени, пытавшейся продать в Москве за 1 миллион рублей свою дочь, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T22:10
2021-02-26T22:10
людмила нефедова
москва
тюмень
происшествия
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Тюмени, пытавшейся продать в Москве за 1 миллион рублей свою дочь, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.По версии следствия, в конце 2020 года жительница Тюмени решила продать свою дочь 2007 года рождения. Для этого в интернете она вступила в переписку с потенциальными покупателями. В ходе диалога обвиняемая договорилась о продаже дочери за 1 миллион рублей. Прилетев 28 декабря 2020 года в Москву, женщина вместе с дочерью прибыла в гостиницу, расположенную на Коровинском шоссе, где передала малолетнюю покупателю, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия.Злоумышленница была задержана сотрудниками правоохранительных органов на месте происшествия.
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людмила нефедова, москва, тюмень, происшествия

Жительницу Тюмени будут судить за попытку продать дочь

22:10 26.02.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Тюмени, пытавшейся продать в Москве за 1 миллион рублей свою дочь, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

"Тимирязевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы Тюмени. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б, з" ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего). Уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Женщина содержится под стражей", - сказала Нефедова.

По версии следствия, в конце 2020 года жительница Тюмени решила продать свою дочь 2007 года рождения. Для этого в интернете она вступила в переписку с потенциальными покупателями. В ходе диалога обвиняемая договорилась о продаже дочери за 1 миллион рублей. Прилетев 28 декабря 2020 года в Москву, женщина вместе с дочерью прибыла в гостиницу, расположенную на Коровинском шоссе, где передала малолетнюю покупателю, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия.
Злоумышленница была задержана сотрудниками правоохранительных органов на месте происшествия.
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Людмила НефедоваМоскваТюменьПроисшествия
 
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