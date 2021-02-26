В Новосибирской области подросток ответит в суде за убийство учительницы
НОВОСИБИРСК, 26 фев – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области завершили расследование дела об убийстве 16-летним подростком сельской учительницы, в квартиру которой он забрался ночью, чтобы ограбить, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 9 июля 2020 года 56-летнюю завуча сельской школы убили ножом в поселке Смоленский Мошковского района Новосибирской области. Подозреваемый в совершении преступления - ученик школы, в квартире при которой жила учительница.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Мошковского района Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с предметами, используемыми в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью) и пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, ночью 9 июля 2020 года подросток, находясь в наркотическом опьянении, проник через приоткрытое окно в квартиру учительницы, где был застигнут хозяйкой.
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"С целью преодоления сопротивления женщины, обвиняемый взял нож и нанес потерпевшей не менее 20 ударов, от которых последняя скончалась на месте. Совершив в ходе разбойного нападения убийство, обвиняемый похитил из квартиры имущество на общую сумму 10 700 рублей, после чего с места происшествия скрылся", - сообщили в управлении.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в СУСК.