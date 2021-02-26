https://ria.ru/20210226/sud-1599033402.html

В Новосибирской области подросток ответит в суде за убийство учительницы

В Новосибирской области подросток ответит в суде за убийство учительницы

Следователи СК в Новосибирской области завершили расследование дела об убийстве 16-летним подростком сельской учительницы, в квартиру которой он забрался ночью, РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T08:37

2021-02-26T08:37

2021-02-26T08:37

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

мошковский район

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 26 фев – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области завершили расследование дела об убийстве 16-летним подростком сельской учительницы, в квартиру которой он забрался ночью, чтобы ограбить, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что 9 июля 2020 года 56-летнюю завуча сельской школы убили ножом в поселке Смоленский Мошковского района Новосибирской области. Подозреваемый в совершении преступления - ученик школы, в квартире при которой жила учительница.По версии следствия, ночью 9 июля 2020 года подросток, находясь в наркотическом опьянении, проник через приоткрытое окно в квартиру учительницы, где был застигнут хозяйкой.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в СУСК.

https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1598948952.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/proisshestviya-1597573696.html

россия

новосибирская область

мошковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, мошковский район, происшествия