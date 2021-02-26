https://ria.ru/20210226/stulya-1599098208.html

В московской поликлинике отменили запрет ерзать на стульях

В московской поликлинике отменили запрет ерзать на стульях

Главный врач поликлиники №4 управления делами президента РФ отменила специальную инструкцию, которая в числе прочего запрещала ерзать на стульях и использовать... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:25

2021-02-26T14:25

2021-02-26T14:50

россия

елена крылова

общество

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Главный врач поликлиники №4 управления делами президента РФ отменила специальную инструкцию, которая в числе прочего запрещала ерзать на стульях и использовать их для перевозки вещей, рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.Ранее в соцсетях опубликовали фото инструкции, в которой написано, что сотрудникам учреждения следует правильно и аккуратно пользоваться стульями, избегать попадания на них солнечных лучей, не использовать их при температуре ниже нуля, также запрещалось вставать на стулья или спрыгивать с них, садиться более чем одному человеку, использоваться стулья как средство перевозки, ерзать на них или садиться на край.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена крылова, общество