https://ria.ru/20210226/strelok-1599031680.html
Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов
Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов
Актер Вячеслав Голоднов, сыгравший в фильме "Ворошиловский стрелок", умер на 73-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке его коллега Ярослав Орляченко. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T08:11
2021-02-26T08:11
2021-02-26T12:36
культура
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599038512_36:102:565:400_1920x0_80_0_0_76f42518578b62e8279898446ac24d64.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Актер Вячеслав Голоднов, сыгравший в фильме "Ворошиловский стрелок", умер на 73-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке его коллега Ярослав Орляченко."Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех", — написал он.Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. В 1977 году окончил режиссерское отделение Калужского культпросветучилища. С 2005-го работал в Калужском драматическом театре. Известен ролями в таких фильмах, как "Ворошиловский стрелок" (1999), "Шериф" (2010) и "Танкисты своих не бросают" (2013).
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599038512_32:0:565:400_1920x0_80_0_0_83e8e6e8a90010e1cf1cf2d27f7358fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Актер Вячеслав Голоднов, сыгравший в фильме "Ворошиловский стрелок", умер на 73-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке
его коллега Ярослав Орляченко.
"Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех", — написал он.
Сегодня 25.02.2021 умер Вячеслав Николаевич Голоднов....
Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего...Опубликовано Ярославом Орляченко Четверг, 25 февраля 2021 г.
Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. В 1977 году окончил режиссерское отделение Калужского культпросветучилища. С 2005-го работал в Калужском драматическом театре. Известен ролями в таких фильмах, как "Ворошиловский стрелок" (1999), "Шериф" (2010) и "Танкисты своих не бросают" (2013).