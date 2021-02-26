https://ria.ru/20210226/strelok-1599031680.html

Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов

Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов

Актер Вячеслав Голоднов, сыгравший в фильме "Ворошиловский стрелок", умер на 73-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке его коллега Ярослав Орляченко. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T08:11

2021-02-26T08:11

2021-02-26T12:36

культура

общество

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Актер Вячеслав Голоднов, сыгравший в фильме "Ворошиловский стрелок", умер на 73-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке его коллега Ярослав Орляченко."Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех", — написал он.Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. В 1977 году окончил режиссерское отделение Калужского культпросветучилища. С 2005-го работал в Калужском драматическом театре. Известен ролями в таких фильмах, как "Ворошиловский стрелок" (1999), "Шериф" (2010) и "Танкисты своих не бросают" (2013).

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество