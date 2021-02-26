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Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов
Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов
Актер Вячеслав Голоднов, сыгравший в фильме "Ворошиловский стрелок", умер на 73-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке его коллега Ярослав Орляченко. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T08:11
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культура
общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Актер Вячеслав Голоднов, сыгравший в фильме "Ворошиловский стрелок", умер на 73-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке его коллега Ярослав Орляченко."Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех", — написал он.Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. В 1977 году окончил режиссерское отделение Калужского культпросветучилища. С 2005-го работал в Калужском драматическом театре. Известен ролями в таких фильмах, как "Ворошиловский стрелок" (1999), "Шериф" (2010) и "Танкисты своих не бросают" (2013).
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общество

Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов

08:11 26.02.2021 (обновлено: 12:36 26.02.2021)
 
© Фото : Калужский драмтеатрАктер Вячеслав Голоднов
Актер Вячеслав Голоднов - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : Калужский драмтеатр
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Актер Вячеслав Голоднов, сыгравший в фильме "Ворошиловский стрелок", умер на 73-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке его коллега Ярослав Орляченко.
"Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех", — написал он.

Сегодня 25.02.2021 умер Вячеслав Николаевич Голоднов.... Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего...

Опубликовано Ярославом Орляченко Четверг, 25 февраля 2021 г.
Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. В 1977 году окончил режиссерское отделение Калужского культпросветучилища. С 2005-го работал в Калужском драматическом театре. Известен ролями в таких фильмах, как "Ворошиловский стрелок" (1999), "Шериф" (2010) и "Танкисты своих не бросают" (2013).
 
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