https://ria.ru/20210226/sputnik-1599069383.html

Немецкая газета пишет, что "Спутник V" может стать хитом

Немецкая газета пишет, что "Спутник V" может стать хитом

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" привлекает все больше внимания других стран, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:17

2021-02-26T12:17

2021-02-26T12:17

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

андрей бабиш

the lancet

здоровье - общество

евросоюз

чехия

словакия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" привлекает все больше внимания других стран, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.Издание отметило, что сейчас имеется солидная база данных по препарату, а медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой говорится об эффективности вакцины в 91,6 процента. Независимые эксперты назвали "Спутник V" безопасным и эффективным. В публикации напоминается, что уже порядка 30 стран доверились российскому препарату, включая Венгрию, которая единственная в Евросоюзе выдала разрешение на применение "Спутника V". Теперь интерес к препарату растет со стороны Словакии, Чехии и Хорватии. Газета отметила, что даже премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал Венгрию образцом для подражания.Издание напомнило, что в Чехии и Словакии сложная ситуация с коронавирусом. Однако, поставки российского препарата в эти страны блокируют партнеры по коалиции и министры здравоохранения, которые настаивают на едином европейском пути.Полный текст сайта читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

чехия

словакия

венгрия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, андрей бабиш, the lancet, здоровье - общество, евросоюз, чехия, словакия, венгрия, в мире