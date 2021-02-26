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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/sputnik-1599069383.html
Немецкая газета пишет, что "Спутник V" может стать хитом
Немецкая газета пишет, что "Спутник V" может стать хитом
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" привлекает все больше внимания других стран, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:17
2021-02-26T12:17
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
андрей бабиш
the lancet
здоровье - общество
евросоюз
чехия
словакия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" привлекает все больше внимания других стран, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.Издание отметило, что сейчас имеется солидная база данных по препарату, а медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой говорится об эффективности вакцины в 91,6 процента. Независимые эксперты назвали "Спутник V" безопасным и эффективным. В публикации напоминается, что уже порядка 30 стран доверились российскому препарату, включая Венгрию, которая единственная в Евросоюзе выдала разрешение на применение "Спутника V". Теперь интерес к препарату растет со стороны Словакии, Чехии и Хорватии. Газета отметила, что даже премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал Венгрию образцом для подражания.Издание напомнило, что в Чехии и Словакии сложная ситуация с коронавирусом. Однако, поставки российского препарата в эти страны блокируют партнеры по коалиции и министры здравоохранения, которые настаивают на едином европейском пути.Полный текст сайта читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, андрей бабиш, the lancet, здоровье - общество, евросоюз, чехия, словакия, венгрия, в мире

Немецкая газета пишет, что "Спутник V" может стать хитом

12:17 26.02.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевГруз с российской вакциной Sputnik V
Груз с российской вакциной Sputnik V - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" привлекает все больше внимания других стран, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Издание отметило, что сейчас имеется солидная база данных по препарату, а медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой говорится об эффективности вакцины в 91,6 процента. Независимые эксперты назвали "Спутник V" безопасным и эффективным.
В публикации напоминается, что уже порядка 30 стран доверились российскому препарату, включая Венгрию, которая единственная в Евросоюзе выдала разрешение на применение "Спутника V". Теперь интерес к препарату растет со стороны Словакии, Чехии и Хорватии.
Газета отметила, что даже премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал Венгрию образцом для подражания.
Издание напомнило, что в Чехии и Словакии сложная ситуация с коронавирусом. Однако, поставки российского препарата в эти страны блокируют партнеры по коалиции и министры здравоохранения, которые настаивают на едином европейском пути.
Полный текст сайта читайте на ИноСМИ >>
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 06:28Распространение коронавируса
Швейцарские СМИ назвали вакцину "Спутник V" хитом
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Андрей БабишThe LancetЗдоровье - ОбществоЕвросоюзЧехияСловакияВенгрияВ мире
 
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