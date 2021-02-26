В РФПИ заявили, что враги России боятся лидерства "Спутник V"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Противники российской вакцины от коронавируса "Спутник V" пытаются подорвать доверие к ней в мире, потому что она одна из самых лучших, и они ее просто боятся, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Я думаю, что можно говорить не только о международном признании вакцины "Спутник V", но и о нашем лидерстве в мире... Нам надо быть скромными, но честными. У нас одни из самых лучших вакцин в мире, это большой подвиг российских ученых, надо этим гордиться", - заявил Дмитриев на открытии выставки, посвящённой истории российского лидерства в области вирусологии, на площадке Российского исторического общества.
"Многие враги России пытались подорвать доверие к России, но мы понимаем, что они тратят так много усилий на подрыв доверия к российской вакцине, потому что она одна из самых лучших в мире, и они ее просто боятся", - уверен он.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 30 странах. Общее население стран, в которых зарегистрирована российская вакцина, свыше 1,1 миллиарда человек.