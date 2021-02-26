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В РФПИ заявили, что враги России боятся лидерства "Спутник V"
В РФПИ заявили, что враги России боятся лидерства "Спутник V"
Противники российской вакцины от коронавируса "Спутник V" пытаются подорвать доверие к ней в мире, потому что она одна из самых лучших, и они ее просто боятся,... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:28
2021-02-26T11:28
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Противники российской вакцины от коронавируса "Спутник V" пытаются подорвать доверие к ней в мире, потому что она одна из самых лучших, и они ее просто боятся, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Я думаю, что можно говорить не только о международном признании вакцины "Спутник V", но и о нашем лидерстве в мире... Нам надо быть скромными, но честными. У нас одни из самых лучших вакцин в мире, это большой подвиг российских ученых, надо этим гордиться", - заявил Дмитриев на открытии выставки, посвящённой истории российского лидерства в области вирусологии, на площадке Российского исторического общества.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 30 странах. Общее население стран, в которых зарегистрирована российская вакцина, свыше 1,1 миллиарда человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций

В РФПИ заявили, что враги России боятся лидерства "Спутник V"

11:28 26.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Противники российской вакцины от коронавируса "Спутник V" пытаются подорвать доверие к ней в мире, потому что она одна из самых лучших, и они ее просто боятся, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Я думаю, что можно говорить не только о международном признании вакцины "Спутник V", но и о нашем лидерстве в мире... Нам надо быть скромными, но честными. У нас одни из самых лучших вакцин в мире, это большой подвиг российских ученых, надо этим гордиться", - заявил Дмитриев на открытии выставки, посвящённой истории российского лидерства в области вирусологии, на площадке Российского исторического общества.
"Многие враги России пытались подорвать доверие к России, но мы понимаем, что они тратят так много усилий на подрыв доверия к российской вакцине, потому что она одна из самых лучших в мире, и они ее просто боятся", - уверен он.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 30 странах. Общее население стран, в которых зарегистрирована российская вакцина, свыше 1,1 миллиарда человек.
 
Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
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