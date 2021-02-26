https://ria.ru/20210226/sputnik-1599058492.html

В РФПИ заявили, что враги России боятся лидерства "Спутник V"

В РФПИ заявили, что враги России боятся лидерства "Спутник V"

Противники российской вакцины от коронавируса "Спутник V" пытаются подорвать доверие к ней в мире, потому что она одна из самых лучших, и они ее просто боятся,... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:28

2021-02-26T11:28

2021-02-26T11:28

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995747_0:134:3078:1865_1920x0_80_0_0_6d3a3957784c848e80ac300d52a9b724.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Противники российской вакцины от коронавируса "Спутник V" пытаются подорвать доверие к ней в мире, потому что она одна из самых лучших, и они ее просто боятся, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Я думаю, что можно говорить не только о международном признании вакцины "Спутник V", но и о нашем лидерстве в мире... Нам надо быть скромными, но честными. У нас одни из самых лучших вакцин в мире, это большой подвиг российских ученых, надо этим гордиться", - заявил Дмитриев на открытии выставки, посвящённой истории российского лидерства в области вирусологии, на площадке Российского исторического общества.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 30 странах. Общее население стран, в которых зарегистрирована российская вакцина, свыше 1,1 миллиарда человек.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций