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Медики рассказали, как отличить заболевание почек от обычной боли в спине
Медики рассказали, как отличить заболевание почек от обычной боли в спине
Медики из Галисийской службы здравоохранения рассказали, как отличить боль, вызванную заболеванием почек, от поясничной. Об этом пишет газета 20 minutos. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:23
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владимир герасименко
общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Медики из Галисийской службы здравоохранения рассказали, как отличить боль, вызванную заболеванием почек, от поясничной. Об этом пишет газета 20 minutos.Так, боль в спине, которую могли вызвать перегрузка в пояснице, неправильная осанка, многочасовое сидение или стресс, обычно носит непрерывный характер и продолжается до нескольких дней.Согласно медикам, она по ощущениям как будто распространяется в разные стороны, тогда как боль в почках концентрируется в одной точке. В зависимости от пораженной почки боль может проявляться только с левой или правой стороны.Кроме того, врачи отметили, что заболевания почек характеризуются волнообразным приступами боли.Ранее заведующий нейрохирургическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Владимир Герасименко назвал самой частой причиной боли в спине подъем тяжестей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201224/spina-1590557341.html
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владимир герасименко, общество

Медики рассказали, как отличить заболевание почек от обычной боли в спине

16:23 26.02.2021 (обновлено: 16:44 26.02.2021)
 
© Fotolia / mangostockПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Fotolia / mangostock
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Медики из Галисийской службы здравоохранения рассказали, как отличить боль, вызванную заболеванием почек, от поясничной. Об этом пишет газета 20 minutos.
Так, боль в спине, которую могли вызвать перегрузка в пояснице, неправильная осанка, многочасовое сидение или стресс, обычно носит непрерывный характер и продолжается до нескольких дней.
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Согласно медикам, она по ощущениям как будто распространяется в разные стороны, тогда как боль в почках концентрируется в одной точке.
В зависимости от пораженной почки боль может проявляться только с левой или правой стороны.
Кроме того, врачи отметили, что заболевания почек характеризуются волнообразным приступами боли.

"Тошнота, недомогание, температура выше 38 градусов. Эти симптомы также могут свидетельствовать о воспалительном процессе", — подчеркивают эксперты.

Ранее заведующий нейрохирургическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Владимир Герасименко назвал самой частой причиной боли в спине подъем тяжестей.
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Владимир ГерасименкоОбщество
 
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