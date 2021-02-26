https://ria.ru/20210226/spina-1599127291.html

Медики рассказали, как отличить заболевание почек от обычной боли в спине

Медики рассказали, как отличить заболевание почек от обычной боли в спине

Медики из Галисийской службы здравоохранения рассказали, как отличить боль, вызванную заболеванием почек, от поясничной. Об этом пишет газета 20 minutos. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:23

2021-02-26T16:23

2021-02-26T16:44

владимир герасименко

общество

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Медики из Галисийской службы здравоохранения рассказали, как отличить боль, вызванную заболеванием почек, от поясничной. Об этом пишет газета 20 minutos.Так, боль в спине, которую могли вызвать перегрузка в пояснице, неправильная осанка, многочасовое сидение или стресс, обычно носит непрерывный характер и продолжается до нескольких дней.Согласно медикам, она по ощущениям как будто распространяется в разные стороны, тогда как боль в почках концентрируется в одной точке. В зависимости от пораженной почки боль может проявляться только с левой или правой стороны.Кроме того, врачи отметили, что заболевания почек характеризуются волнообразным приступами боли.Ранее заведующий нейрохирургическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Владимир Герасименко назвал самой частой причиной боли в спине подъем тяжестей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/spina-1590557341.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/spina-1597566819.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир герасименко, общество