https://ria.ru/20210226/sotrudnichestvo-1599073219.html

"Роснефть" планирует сотрудничать с мейджорами по углеродному менеджменту

"Роснефть" планирует сотрудничать с мейджорами по углеродному менеджменту

"Роснефть" намерена сотрудничать с ведущими международными нефтегазовыми компаниями в области углеродного менеджмента, сообщил советник вице-президента... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:33

2021-02-26T12:33

2021-02-26T12:33

новости - экология

роснефть

экология

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Роснефть" намерена сотрудничать с ведущими международными нефтегазовыми компаниями в области углеродного менеджмента, сообщил советник вице-президента "Роснефти" по промышленной безопасности, охране труда и экологии Тайрон Калпи на пресс-конференции, посвященной презентации плана компании по углеродному менеджменту до 2035 года.В начале февраля "Роснефть" и британская BP подписали соглашение о сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. Компании сосредоточатся на нескольких направлениях устойчивого развития: углеродный менеджмент, сокращение и предотвращение выбросов метана, повышение энергоэффективности, применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ), использование технологий улавливания, утилизация и хранение СО2, развитие водородного бизнеса, разработка топлива с улучшенными экологическими показателями, изучение лесных поглощающих систем и оборота компенсационных углеродных квот.По словам Калпи, "Роснефть" планирует развивать отношения в области регулирования выбросов и с другими мейджорами. "Мы рассматриваем взаимодействие и сотрудничество с коллегами в отрасли как необходимую меру для ускорения успехов отрасли в сокращении выбросов парниковых газов посредством обмена передовым опытом, стандартизации методологий и партнерства в использовании технологий в рамках совместных предприятий. Наше соглашение о сотрудничестве – это перспектива извлечения пользы для обеих сторон", - пояснил он.По его словам, компания также рассматривает возможности для сотрудничества среди коллег в рамках отраслевых партнерств, таких как Основополагающие принципы по метану (Methane Guiding Principles). В 2019 году "Роснефть" присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний по сокращению выбросов метана. Среди подписавших инициативу такие компании, как BP, Eni, ExxonMobil, Shell, Equinor. Руководящие принципы по снижению выбросов метана были учтены при составлении мероприятий Плана по углеродному менеджменту."Роснефть" в декабре 2020 года стала первой российской компанией, которая представила свои климатические цели до 2035 года. Компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.

https://ria.ru/20210226/rosneft-1599071659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - экология, роснефть, экология