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Юрия Соломина выписали из больницы
Юрия Соломина выписали из больницы
Народного артиста СССР Юрия Соломина, проходившего лечение от коронавируса, в пятницу выписали из больницы, сообщила РИА Новости директор Малого театра Тамара... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T15:18
2021-02-26T15:18
2021-02-26T15:41
новости культуры
распространение коронавируса
коронавирус в россии
юрий соломин
ссср
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Народного артиста СССР Юрия Соломина, проходившего лечение от коронавируса, в пятницу выписали из больницы, сообщила РИА Новости директор Малого театра Тамара Михайлова.Соломин был госпитализирован с коронавирусом на прошлой неделе. Сообщалось, что болезнь протекает не в тяжелой форме.
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новости культуры, коронавирус в россии, юрий соломин, ссср