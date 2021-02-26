https://ria.ru/20210226/soldat-1599070134.html

Российский военный продал экипировку солдата будущего и получил срок

Российский военный продал экипировку солдата будущего и получил срок

Бывшего российского военного, похитившего и продавшего несколько комплектов экипировки солдата будущего "Ратник", разоблачила Федеральная служба безопасности, а РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:20

2021-02-26T12:20

2021-02-26T12:24

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

московская область (подмосковье)

безопасность

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывшего российского военного, похитившего и продавшего несколько комплектов экипировки солдата будущего "Ратник", разоблачила Федеральная служба безопасности, а суд отмерил ему шесть лет колонии, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области.Мужчина, используя свое служебное положение, похитил принадлежавшие 2-й мотострелковой дивизии Западного военного округа 56 армейских бронежилетов и 10 комплектов экипировки "Ратник", которые продал, а вырученные денежные средства присвоил.Комплект боевой экипировки "Ратник" предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения - от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое - не менее трех суток. Экипировка поставляется в войска с 2015 года. "Ратник" объединяет около 60 элементов, которые меняются в зависимости от должности военнослужащего и выполняемых им задач.

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/kontrabanda-1590770292.html

москва

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, московская область (подмосковье), безопасность