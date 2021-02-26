Российский военный продал экипировку солдата будущего и получил срок
12:20 26.02.2021 (обновлено: 12:24 26.02.2021)
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывшего российского военного, похитившего и продавшего несколько комплектов экипировки солдата будущего "Ратник", разоблачила Федеральная служба безопасности, а суд отмерил ему шесть лет колонии, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области.
Мужчина, используя свое служебное положение, похитил принадлежавшие 2-й мотострелковой дивизии Западного военного округа 56 армейских бронежилетов и 10 комплектов экипировки "Ратник", которые продал, а вырученные денежные средства присвоил.
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"Наро-Фоминским гарнизонным военным судом Кондратенко К.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК России "Присвоение или растрата", и приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Комплект боевой экипировки "Ратник" предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения - от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое - не менее трех суток. Экипировка поставляется в войска с 2015 года. "Ратник" объединяет около 60 элементов, которые меняются в зависимости от должности военнослужащего и выполняемых им задач.