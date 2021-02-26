https://ria.ru/20210226/smirnov-1599136551.html

Суд в Пензе оставил в силе арест депутата за организацию незаконной акции

Суд в Пензе оставил в силе арест депутата за организацию незаконной акции

Пензенский областной суд оставил в силе постановление об аресте руководителя фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александра Смирнова за организацию... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:06

2021-02-26T17:06

2021-02-26T17:06

россия

кпрф

пенза

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598171149_0:131:1501:975_1920x0_80_0_0_a77708679cf99b39c4245ab269153449.jpg

САРАТОВ, 26 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский областной суд оставил в силе постановление об аресте руководителя фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александра Смирнова за организацию несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Яшина.Ранее пензенский обком КПРФ заявил о задержании утром 19 февраля Смирнова, который мог иметь отношение к "мероприятию 23 февраля", когда в Пензе была запланирована встреча с депутатом на одной из открытых площадок. Позднее первый секретарь горкома КПРФ Юлиана Котова пояснила РИА Новости, что всего в тот день были задержаны четыре человека, на них составили протоколы "за организацию, призывы к незаконной акции". Ленинский районный суд 20 февраля арестовал Смирнова на семь суток за организацию акции протеста 23 февраля. Депутат вину не признал.Ранее в пятницу Ленинский райсуд Пензы арестовал на 20 суток еще одного депутата городской думы от КПРФ Александра Рогожкина за повторное нарушение порядка проведения массовой акции. Сам депутат заявил агентству, что не согласен с этим решением, поскольку суд не учел его позицию. Котова пояснила РИА Новости, что Рогожкина задержали в четверг, когда он посещал в спецприемнике товарища по партии, который помещен под административный арест. По ее словам, на Рогожкина составили административный протокол "за организацию, призывы к несанкционированному мероприятию 23 февраля".В главке МВД по региону не стали комментировать сообщения о задержаниях членов КПРФ.

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

россия

пенза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кпрф, пенза, происшествия