https://ria.ru/20210226/siriya-1599177656.html

В США заявили об уничтожении девяти объектов при авиаударе по Сирии

В США заявили об уничтожении девяти объектов при авиаударе по Сирии

В результате американского авиаудара по территории Сирии были уничтожены девять объектов, еще два частично разрушены и не могут функционировать, заявил... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T21:02

2021-02-26T21:02

2021-02-26T23:01

ллойд остин

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. В результате американского авиаудара по территории Сирии были уничтожены девять объектов, еще два частично разрушены и не могут функционировать, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Он уточнил, что "два F-15 сбросили семь высокоточных снарядов"."У нас есть предварительные детали по пострадавшим на месте (удара. — Прим. ред.), но я не смогу обсуждать дополнительные детали в этот момент, потому что мы еще проводим оценку операции", — добавил Кирби.В свою очередь, представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что авиаудары были полностью законны, президент Байден выполнял свои полномочия по защите американских военнослужащих."Что касается международного законодательства, то США действовали в соответствии со своим правом на самооборону, как это отражено в пункте 1-м статьи 50 Хартии ООН. Удары были и необходимы, чтобы ответить на угрозу, и пропорциональны предыдущим атакам", — добавила она.Минувшей ночью Пентагон объявил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые занимали проиранские военизированные группировки "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Как отметили в ведомстве, это стало ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.США нанесли удар в Сирии, опираясь на информацию иракской разведки, и уверены в его точности, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. В свою очередь, Министерство обороны Ирака опровергло заявления американского чиновника об обмене разведданными.

https://ria.ru/20210226/siriya-1599097596.html

https://ria.ru/20210226/udar-1599137499.html

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ллойд остин, джон кирби, ирак, хезболла, министерство обороны сша, сирия, сша, в мире