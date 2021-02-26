https://ria.ru/20210226/siriya-1599031557.html

В Совфеде прокомментировали удар США по Сирии

В Совфеде прокомментировали удар США по Сирии

Удар США по Сирии неправомерен, произошла бомбежка территории суверенного государства, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T08:10

2021-02-26T08:10

2021-02-26T08:27

война в сирии

владимир джабаров

совет федерации рф

сирия

сша

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Удар США по Сирии неправомерен, произошла бомбежка территории суверенного государства, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.По словам сенатора, в данной ситуации не исключено обращение Сирии в Совбез ООН с требованием обсудить ситуацию на экстренном заседании."Сирия имеет полное право это сделать", - заявил Джабаров."То, что произошло, очень опасно и может привести к эскалации ситуации во всем регионе", - сказал сенатор.Как подчеркнул Джабаров, подобные действия могут привести к тому, что возникнет "огромный конфликт"."Сирия обладает современными вооружениями, в том числе, установками С-300, и американцы должны быть предельно аккуратны с такими действиями", - заявил Джабаров.Он отметил, что пока ещё не ясны все детали произошедшего и поэтому сейчас можно сделать лишь предварительный анализ ситуации. "Но пока это все выглядит очень опасно", - сказал сенатор.При этом парламентарий обратил внимание на то, что под удар попали объекты поддерживаемого Ираном ополчения."Но это не террористы, это ополченцы, и нет никаких оснований здесь для бомбежек. Складывается впечатление, что США заинтересованы не в борьбе с террористами в Сирии, а в разжигании этого конфликта там, чтобы он тлел там беспрерывно", - предположил Джабаров.

https://ria.ru/20210226/udar-1599027544.html

https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html

сирия

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владимир джабаров, совет федерации рф, сирия, сша