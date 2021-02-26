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Война в Сирии
https://ria.ru/20210226/siriya-1599031557.html
В Совфеде прокомментировали удар США по Сирии
В Совфеде прокомментировали удар США по Сирии
Удар США по Сирии неправомерен, произошла бомбежка территории суверенного государства, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T08:10
2021-02-26T08:27
война в сирии
владимир джабаров
совет федерации рф
сирия
сша
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Удар США по Сирии неправомерен, произошла бомбежка территории суверенного государства, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.По словам сенатора, в данной ситуации не исключено обращение Сирии в Совбез ООН с требованием обсудить ситуацию на экстренном заседании."Сирия имеет полное право это сделать", - заявил Джабаров."То, что произошло, очень опасно и может привести к эскалации ситуации во всем регионе", - сказал сенатор.Как подчеркнул Джабаров, подобные действия могут привести к тому, что возникнет "огромный конфликт"."Сирия обладает современными вооружениями, в том числе, установками С-300, и американцы должны быть предельно аккуратны с такими действиями", - заявил Джабаров.Он отметил, что пока ещё не ясны все детали произошедшего и поэтому сейчас можно сделать лишь предварительный анализ ситуации. "Но пока это все выглядит очень опасно", - сказал сенатор.При этом парламентарий обратил внимание на то, что под удар попали объекты поддерживаемого Ираном ополчения."Но это не террористы, это ополченцы, и нет никаких оснований здесь для бомбежек. Складывается впечатление, что США заинтересованы не в борьбе с террористами в Сирии, а в разжигании этого конфликта там, чтобы он тлел там беспрерывно", - предположил Джабаров.
https://ria.ru/20210226/udar-1599027544.html
https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html
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владимир джабаров, совет федерации рф, сирия, сша

В Совфеде прокомментировали удар США по Сирии

08:10 26.02.2021 (обновлено: 08:27 26.02.2021)
 
© AP Photo / Seivan SelimГраница Сирии и северного Ирака
Граница Сирии и северного Ирака - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Seivan Selim
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Удар США по Сирии неправомерен, произошла бомбежка территории суверенного государства, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это совершенно неправомерно, поскольку речь идёт о бомбежке территории суверенного государства".

Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
Член Совета Федерации РФ
По словам сенатора, в данной ситуации не исключено обращение Сирии в Совбез ООН с требованием обсудить ситуацию на экстренном заседании.
"Сирия имеет полное право это сделать", - заявил Джабаров.
"То, что произошло, очень опасно и может привести к эскалации ситуации во всем регионе", - сказал сенатор.
Как подчеркнул Джабаров, подобные действия могут привести к тому, что возникнет "огромный конфликт".
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"Сирия обладает современными вооружениями, в том числе, установками С-300, и американцы должны быть предельно аккуратны с такими действиями", - заявил Джабаров.
Он отметил, что пока ещё не ясны все детали произошедшего и поэтому сейчас можно сделать лишь предварительный анализ ситуации. "Но пока это все выглядит очень опасно", - сказал сенатор.
При этом парламентарий обратил внимание на то, что под удар попали объекты поддерживаемого Ираном ополчения.
"Но это не террористы, это ополченцы, и нет никаких оснований здесь для бомбежек. Складывается впечатление, что США заинтересованы не в борьбе с террористами в Сирии, а в разжигании этого конфликта там, чтобы он тлел там беспрерывно", - предположил Джабаров.
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Война в СирииВладимир ДжабаровСовет Федерации РФСирияСША
 
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